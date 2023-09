Anćeloti o Modriću: Nije odigrao dobro, ali ne upirite prste u njega

Karlo Anćeloti (Carlo Ancelotti) stigao je na konferenciju za medije nakon gradskog derbija s Atletikom vidno tužan, potišten, ali i duboko svjestan situacije u kojoj se našao njegov Real. Kako je i sam rekao, na naplatu je došao loš ulazak u utakmicu, a to i nije prvi put da je kraljevski klub loše startao. Atletiko, koji je ove nedjelje na Civitas Metropolitanu bio prejak, to je kaznio. Zanimljivo, prvo je Anćeloti krenuo u objašnjavanje pozicije - Luke Modrića. Kapiten hrvatske fudbalske reprezentacije imao je istu ulogu i za Real na stadionu gradskog rivala.

- Naša se formacija nije promijenila, jer smo krenuli u rombu. Modrić je bio naša "desetka", a imali smo i dva napadača. Jednostavno, nismo krenuli dobro, povezali smo nekoliko loših odbrambenih reakcija na startu, a 2:0 Atletiko je mogao igrati po njihovoj volji. Bili su bolji od nas, to treba priznati. Modrić i Kros od početka? Htio sam da imamo više kontrole lopte u sredini terena, a i morao sam dati malo odmora Čuameniju koji u zadnje vrijeme igra baš jako puno.

Pitali su ga novinari i zašto je baš Modrića na poluvremenu ostavio u svlačionici.

- Ne upiremo prstom ni u koga, ne radite to ni vi. Bilo bi previše reći da je Modrić kriv za nešto u prvom poluvremenu. Nije igrao dobro, kao niti njegovi saigrači, a jednostavno sam htio dodati napadača kako bi dobili više u ofanzivi pošto smo bili u zaostatku.

Iskusnom je treneru zasmetao manjak opreza u odbrani njegove ekipe.

- To su stvari o kojima pričamo, ali koliko vidim, pričat ćemo još. To nam se do ove utakmice događalo već tri puta. Istina, sva tri puta mi bi se vraćali i pobjeđivali, ali ovoga puta to nije bilo tako - rekao je Anćeloti.