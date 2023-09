Totenhem izdvojio rekordan iznos za mladog Hrvata: Pojačat će ih 2025. godine

Šesnaestogodišnji štoper Hajduka Luka Vušković potpisao je za Totenhem, javlja Fabricio Romano (Fabrizio).

Vušković je bio jedan od najtraženijih mladih fudbalera na svijetu, a Totenhem će otići kada postane punoljetan, što je 2025. godine.

- Totenhem je završio transfer Luke Vuškovića iz splitskog Hajduka. Here we go, dogovor je postignut. Sve je dogovoreno između klubova i igrača. Vrhunski 16-godišnji talent koji igra kao štoper pridružit će se Totenhemu 2025. godine. Ekskluzivna priča je potvrđena – napisao je Romano.