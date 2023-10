Kodro otvorio dušu: Nakon prvog spiska reprezentacije BiH počeli su pritisci

Meho Kodro, doskorašnji selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, u razgovoru za N1 ustvrdio je kako su njegovi problemi s Fudbalskim savezom BiH počeli pred objavljivanje spiska za utakmice protiv Lihtenštajna i Islanda.

Kodro je otkrio da su do njega indirektno dolazile poruke kako pozive trebaju dobiti jedan ili više igrača.

Što je dobio otkaz

Legenda bh. fudbala je dobila šansu da vodi "Zmajeve" na samo dvije utakmice, a onda nije dobio objašnjenje zbog čega je dobio otkaz.

- Pričao sam sa predsjednikom nekoliko minuta na tu temu. Tada mi je rekao da imaju sastanak IO i da neki članovi imaju pritisak i da bi mogle stvari ići u tom pravcu. Rekao sam da su za te stvari potrebni argumenti, šta ti članovi koji prave pritisak imaju reći po tom pitanju.

Pitao sam da li je kontaktirao igrače, tehničko osoblje. Šta su oni rekli, oni su bili blizu mene i mogli su pratiti tok čitavog procesa. Oni su mogli da pomognu što se tiče informacija, a on mi je rekao da nije pitao igrače i da ih ne bi uvlačio u čitavu priču.

Rekao sam, naravno ne treba ih uvlačiti, oni imaju dio zadatka, ali ako donosite takvu odluku imate odgovnornost da objasnite svima. Trebali bi imati informaciju igrača da li je to tako loše, ima li smisla. Bio sam igrač i u nekoliko navrata autoriteti su dolazili pitati nas šta mislimo, da li ovo funkcioniše, da li je u redu. Igrači ne donose odluku, ali tek toliko pošto ste u stanju da donesete odluku koja je ozbiljna i što više informacija imate lakše je odnijeti odluku.

Rekao mi je da ću prvi imati informaciju kakva god bude i nisam se više čuo s njim. Javila mi se jedna osoba iz saveza i saopćila da sam smijenjen. Rekao sam da mi se predsjednik javi, rečeno je da će se javiti, ali nije nikada. Nikad mi nije objašnjeno zbog čega sam smijenjen - rekao je Kodro za N1.

Kakvu je klauzulu imao

Osvrnuo se i na klauzulu prema kojoj, ako mu ne bude usvojen izvještaj, FSBiH jednostrano može prekinuti saradnju. Također, negirao je izjave Vice Zeljkovića da se tokom pregovora o selektorskoj poziciji postigao bilo kakav dogovor za dvije utakmice, odnosno o bodovnom učinku protiv Lihtenštajna i Islanda.

- Priča je apsolutno drugačija. Ko će uopšte pričati na tu temu, da ja igram dvije utakmice i vodim tim, a ako ne osvojim šest bodova da me mogu da smijene. Ko je to pričao, u kojem ambijentu? Toga uopće nije bilo.

Ja mislim da je to standardna stvar. Mislim da se to može provjeriti. Rekli su mi da potpisujem isti ugovor kao prethodnici. Bio je famozni "Član 5." i prava koja ima Savez u pravu određenih stvari.

Nisam ništa potpisao drugačije nego bivši selektori. Prvo su rekli da nije prihvaćen izvještaj, a nakon što su ga pogledali našli su se u dilemi da li da izađu sa tom pričom. Onda su okrenuli priču da sam dogovorio šest bodova iz dvije utakmice i ako se to ne desi da idem. To je suludo - kazao je Kodro.

Vršeni pritisci

Govorio je i o pritiscima koji su vršeni, a vezani su za pozive pojedinim fudbalerima.

- Ne znam ja šta se dešavalo prije mene i ne mogu pričati na tu temu. Da li je bilo direktno ili indirektno. Sve je bilo indirektno. Dolazio je savjet, da bi tu trebao biti jedan ili više igrača, da ne kažem koliko je njih da budu na listi.



To su bili telefonski pozivi. To se dešavalo na takav način. Nije bilo na treninzima, to je bilo na dan dva prije objavljivanja spiska.

Ne mogu govoriti o imenima, jer jednostavno ne mogu. Ovo što pričam tako je bilo i vjerotavno da je to jedini razlog zbog kojeg sam ja smijenjen. Drugog ne mogu da vidim unutar sportskih kriterija kojih smo se dotakli - poručio je Kodro.

Pokušali posvađati njega i Vahu

- Vahu znam dugo godina, znam ga kao karakternu osobu i razumijem zašto tako razmišlja. Dosta puta je rekao da ne bi bio selektor baš iz ovih razloga. Savez ili pojedini ljudi u njemu bili su protiv toga i njegovo ime su uvuklu u ovu priču kako bi digli dimnu zavjesu i kako bi mogli da rade neke stvari.

Imam izvanredan odnos s Vahom. On je bio moj idol kada sam bio mlad, bili smo u istom klubu, u Veležu. Znam njegovu karijeru, znam kakav je karakter.

Čak sam imao osjećaj da je bilo osjećaja da stvore problem između mene i Vahe u jednom momentu, ali u tome naravno neće uspjeti. Pokušano je da se iskoristi Vahino ime kako bi se došlo do rezultata i pitanja mog slučaja. Nemam dileme i nikad je nisam ni imao - istakao je Meho Kodro za N1.