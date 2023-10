Golman od 55 miliona eura uništio još jednu utakmicu Mančester Junajteda

Andre Onana ljetos je postao treći najskuplji golman u historiji, kada ga je Mančester Junajted doveo iz Intera uz odštetu od 55 miliona eura. Skuplji od njega su samo Kepa i Alison (Alisson).

Ne ide mu nikako

Drugi žuti

U 76. minuti, pri rezultatu 2:2, Onana se po tko zna koji put zaigrao loptom. Napadao ga je Icardi, a Unitedov golman, umjesto da ispuca loptu, loše je pokušao dodati suigraču Casemiru. No, slabu loptu uzeo je Galatin ofenzivac Mertens te se sjurio sam prema golu Uniteda. Casemiro ga je morao zaustaviti faulom, pa je dobio drugi žuti karton. Onana je tako u trenucima kada se lomila utakmica skrivio penal i crveni karton suigrača. Icardi je iz penala promašio vrata, ali je pet minuta kasnije zabio za pobjedu Galatasaraya. Onana je tako u prvih 10 utakmica u Unitedu primio čak 18 golova.. Već u prvoj utakmici na Old Traffordu, doduše prijateljskoj, primio je gol s centra. Onda je protiv Bajerna u Ligi prvaka primio četiri gola, nakon čega se ispričao igračima i navijačima te rekao da mu je to jedna od najgorih utakmica u karijeri. No, Onana može i gore, dokazao je to u novom u nizu debakla Uniteda ove sezone, domaćem porazu od Galatasaraya (3:2) u drugom kolu Lige prvaka.