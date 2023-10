Senijad Ibričić uoči derbija protiv Željezničara za "Avaz": Nadam se da ćemo mi slaviti, u FK Sarajevo smo došli "preko noći"

- Utakmica kao utakmica. Naravno da je malo veći naboj, jer je derbi nešto posebno. Igrači, navijači svi to jedva čekaju. Igrao sam ja dosta tih utakmica sa Hajdukom protiv Dinama, i uvijek kada raspored izlazi gledaš kada je taj derbi – istakao je Ibričić.

Energija, profesionalni pristup, evropski standardi, dobri uslovi plus znanje i timski rad, ekipu Sarajeva učinili su ozbiljnim takmacem za titulu prvaka BiH. No, sada će Bordo tim biti pred izazovom koji svi navijači željno iščekuju – gradski derbi protiv ljutog rivala Željezničara i borba za prevlast u gradu.

Senijad je ikona u Splitu. Odolio je pozivima Dinama i Zdravka Mamića. Ima i jedan video gdje govori da nikada ne bi napustio Hajduk.

- To je bio najbolji dio moje karijere. Tada je Mamić dosta igrača uzimao iz Hajduka, pa su pretpostavljali da sam i ja na meti. Zdravko je nekoliko puta pokušao da me dovede u Dinamo. Ja sam se na kulturan način zahvalio, ali sam rekao da zbog svega što sam doživio u Splitu nikada to ne bih uradio – kazao je Ibričić.