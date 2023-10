Misimović: Kakav je sistem u državi, takav je i u Savezu, Zukanović nije ovako pričao dok je igrao

Direktor reprezentacije BiH Zvjezdan Misimović bio je gost Rezimea na Federalnoj TV uoči večerašnje utakmice protiv Lihtenštajna.



- Imamo adekvatne zamjene za povrijeđene igrače. Ne treba nikoga potcijeniti, ta su vremena prošla, kad sam ja igrao, 8:1 smo dobili ovdje u Lihtenštajnu - rekao je Misimović.

O Ahmedhodžiću

Misimović je prokomentarisao i slučaj Anela Ahmedhodžića, odnosno može li reprezentacija računati na njega u budućnosti.

- Ne bih sad puno pričao o tome. Na prošlom okupljanju smo na tu temu potrošili previše energije. Sad su bitni ovi momci što su ovdje, da se stavi fokus na njih. Što se tiče Anela, ništa specijalno, postoje pravila koja važe za sve igrače, kao što je Tahirović, došao, pregledao se, i vratio se u svoj klub. Bilo je tu malo nesuglasica. Selektor je upućen u to i to ćemo rješavati poslije ove dvije utakmice - pojasnio je on.

Misimović je dodao da Portugal nije nepobjediv.

- Bitan je pristup protiv Lihtenštajna i tri boda tu. Uz dobar rezultat, Bilino polje bit će puno, optimisti smo - kazao je on.

Misimović je obrazložio i kako gleda na izjave pojedinih bivših reprezentativnih suigrača koji kritikuju Fudbalski savez.

- Nije to toliko negativno kao što neki hoće da naprave negativnu atmosferu.

Ervin Zukanović kad je igrao super je sve bilo, a sad kad ne igra, ne valja mu ništa. Ne zamjeram takve izjave, ima pravo da kaže svoje mišljenje - rekao je Misimović.

Nisu toliko loši rezultati

Kada je riječ o trenutnim rezultatima reprezentacije, Misimović ističe da oni nisu toliko loši.

Što se tiče česte promjene selektora, Misimović se saglasio da je to činjenica, ali, kako kaže, cilj je i dalje da odemo na Evropsko prvenstvo.

- Mislili smo da je taj cilj u opasnosti ako nastavimo tako, zato smo neke korake povukli i odlučili se za radikalne odluke. Pristup je najbitniji. To se mora promijeniti u ove četiri utakmice, da bismo imali šansi u baražu u martu, to je rat, dvije utakmice. Moramo sve učiniti da uspijemo u tome. Što se tiče Izvršnog odbora i ljudi u Savezu, takav je sistem u državi i takav je i u Savezu, nisam ga ja napravio, ok funkcioniše, nije moja stvar da pričam o sistemu koji postoji - poručio je Misimović.