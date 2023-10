Da li se u reprezentaciji Srbije na SP-u desio seks skandal?

Srbija je bila najveće razočaranje SP-a u Kataru. Njen trener, legendarni Dragan Stojković Piksi, gotovo godinu dana kasnije otkrio je razloge debakla na najvećem natjecanju. Srbija je tamo došla nakon što je sjajnim igrama u Ligi nacija riješila Švedsku, Norvešku i Sloveniju, a najveću pažnju i očekivanja pobudila je pobjedom kod Portugala u kvalifikacijama.

Direktni odlazak na Svjetsko prvenstvo

Njim je izborila prvo mjesto i direktni odlazak na SP, dok je Ronalda poslala u baraž. No u Kataru je Srbija nastup završila već u grupi, sa samo jednim bodom i uz čak osam primljenih golova. Izgubila je od Brazila 2:0 te od Švicarske 3:2, iako je vodila. Jedini bod uzela je protiv Kameruna (3:3), ali je propustila dva gola prednosti. Tako je dark horse isprašen rano uz medijske priče o seks aferama u reprezentaciji. Tačnije, o tome da su igrači Srbije spavali sa suprugama saigrača.

"Kad su mi doktori rekli kako su ključni igrači, uhvatio sam se za glavu"

Piksi je u razgovoru za Telecast priznao da je prije SP-a pogriješio što javnosti nije rekao kakva je situacija s povredama ključnih igrača, kao i zašto je sve prešutio.

- Imali smo cilj, a to je drugi krug. Probleme koje sam ja kao selektor imao po prvi put, a nisam tokom kvalifikacija, dešavaju se u tajmingu koji nije dobar po nas. Nisam mogao računati na glavne igrače, oni koji su iznijeli kvalifikacije i davali ton našoj igri. To sam saznao 2. novembra, 22 dana prije prve utakmice. U razgovoru s doktorima, kad su mi rekli, ja sam se uhvatio za glavu. Moja greška je to što nisam javno rekao:

- Ljudi, idemo u Katar, nemojte ništa očekivati. Ova ekipa je okej, ali nije baš da možemo sanjati veliko. Svjesno sam prešutio, jer ako bih rekao i drugi prate, pa će znati da dolazimo hendikepirani i šepavi. Opet, vjeruješ da imaš tri tjedna da ozljede budu sanirane. Ali, doktori su bili u pravu. Prvi dan odlaska u Bahrein, pitao sam se što je ovo? Auuu, kukala nam majka!"

"Demantij priča o seks aferama nije imao smisla"

Srbijanski tener se dotaknuo i skandala koji su se povezivali uz reprezentaciju:

- Ni danas ne znam šta je pisalo u medijima, ali su naši male mace za engleske. Znam da su se neke žene spominjale. Onaj ko je bio u hotelu, oni mogu potvrditi je li tu bilo takvih stvari. Atmosfera je bila potpuno dobra, ali ne možete vi sada... Znate što je demantij? To je kada biste se popeli na Beograđanku, istresli jastuk s perjem dolje i skupljali isto to perje. Nemate vi vremena za to - kazao je Stojković.

Srbija je na SP ispraćena s velikim očekivanjima, ali...

"Očekivanja su bila velika s razlogom, zaludjeli smo Srbiju, zaludjeli smo Europu, izbacili smo europskog prvaka kod njih kući. Ostali su u suzama i nevjerici. A mi potpuno zasluženo i hrabro napravimo Srbiju ponosnom. Za 50 godina će se pričati o tom rezultatu."

"Nenormalni ljudi su nam zabili noževe u leđa jer ne vole naš uspjeh"

Stojković je ovako odgovorio na pitanje zašto Srbija nikako ne može napraviti rezultat na velikom natjecanju: "Jako je teško u nogometu napraviti rezultat. Taj sport se razlikuje od drugih, iako ih ja sve puno volim i podržavam. Nogomet je nešto drugačije. Velika je konkurencija. Svi igraju, strahovito su napredovali. Naš osnovni cilj mora biti sudjelovanje na svim velikim natjecanjima. Bitna je i atmosfera. Ne smiju vam zabijati nož u leđa. Ko? Pa, mnogi. Zato što ne vole uspjeh. Normalni ljudi vole uspjeh, ovi neki drugi ne vole. Ja sam to osjetio tako što sam morao vaditi noževe. To je istina. Imaš tu jednu boleštinu da svi žele da ih se pita, da budu glavni i odlučuju. Sve ignoriram jer radim pošteno i najbolje što mogu."