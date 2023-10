Švedski savez nakon ubistva u Briselu: Volimo fudbal, ali također poštujemo život

Utakmica između Belgije i Švedske prekinuta je na poluvremenu pri rezultatu 1:1, a razlog je pucnjava u kojoj su poginula dva švedska navijača. Poslije prekida odmah se oglasio i Fudbalski savez Švedske. Predsjednik švedske fudbalske federacije, Fredrik Reinfeld pogođen je dešavanjima u Briselu.

- Igrači su obavješteni o onome što se desilo tokom poluvremena. Oni i belgijski tim su tada zamolili UEFA-u da prekine utakmicu. To je najbolja odluka. Moramo pokazati poštovanje izbora igrača. Švedski igrači imaju porodice na tribinama. Na stadionu je 700 navijača u žutim dresovima. Sigurnost tih ljudi je na prvom mjestu. Volimo fudbal, ali također poštujemo život.

Selektor Jane Anderson održao je konferenciju za medije oko 23 sata sa kapitenom Viktorom Lindelofom.

- Teško je sada razmišljati o fudbalu. Odigrali smo dobro prvo poluvrijeme. Kada smo se vratili, dobili smo poruku. Mislim da je to nevjerovatno. Kuda ide ovaj svijet? Ili mislimo da bismo mogli da završimo drugo poluvrijeme? To je pitanje koje me trenutno ne zanima.

Lindelof je dodatno objasnio šta se dogodilo tokom poluvremena.

- Kada sam čuo vijesti, prvo sam razgovarao sa saigračima, a potom i sa belgijskim igračima. U belgijskom svlačionici odmah je vladala velika solidarnost. Emotivno je bilo nemoguće nastaviti sa igrom. Ovo je strašno. Misao da vas ubiju na ulici dok nosite švedski dres... Nažalost, svuda u društvu možete vidjeti ljude sa oružjem. Želim da izrazim saučešće žrtvama u ime igrača.