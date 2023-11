Džeko neće igrati za reprezentaciju u novembru?

- Džeko je rekao da stalno razgovara s trenerom Fenerbahčea İsmailom Kartalom. Kada se osjeti umornim, to i kaže. Također, osjeća da se bliži i kraj njegove u karijere u bh. reprezentaciji - rekao je Baljić.

Potom je otkrio Džekine riječi.

- Reprezentacija me umara. Udaljili smo se od cilja s našom trenutnom situacijom u grupi. Trenutno gledamo samo ka baražu. Razgovarao sam sa selektorom, možda neću igrati utakmice kvalifikacija za EP u novembru. To me ozbiljno umara - rekao je Baljić.

Inače, "Zmajeve" očekuju dueli protiv Luksemburga i Slovačke. Kvalifikacije za Euro su od ranije izgubljene, a jedina nada da se domognemo turnira u Njemačkoj je kroz baraž Lige nacija.

Edin Džeko je apsolutni rekorder reprezentacije Bosne i Hercegovine. Ima najviše nastupa (133) i najviše golova (65) u najdražem dresu.