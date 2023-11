Milošević: Izvinjavam se navijačima Sarajeva, ali pored Partizana uvijek sam navijao za Želju

Selektor nogomentne reprezentacije Bosne i Hercegovine Savo Milošević (50) bio je gost Nova BH.

Milošević je govorio o narednim susretima BiH protiv Luksemburga i Slovačke, novim igračima, Premijer ligi BiH te baražu koji igramo u martu.

Plan za naredne dvije utakmice?

- Ove utakmice će biti pripremne za baraž. Već sam rekao da nema prijateljskih utakmica. Kada kažem pripreme, pripreme moraju biti za ono što nas čeka u baražu. Ono što nas čeka u baražu neće biti lako, a u baražu nam treba rezultat. Za taj rezultat moramo da se pripremimo. Protivnici koji nas čekaju u martu su otprilike slični narednim protivnicima. Izvjesno je da ćemo protiv Finske igrati prvi meč u baražu, a snaga ekipa u baražu je slična snazi protivnika sa kojim sada igramo. Ovo je idealna prilika da isprobamo ono što možemo da isprobamo u dvije utakmice. Naravno, ne možemo mnogo da mijenjamo ili "divljamo".”

Mislim da bi mi svi trebali da shvatimo da su dva susreta u martu najbitnija. Rezultat u naredna dva meča može i da nas zavara. Meni nije problem što smo izgubili prethodni susret od Portugala, možda način jeste sporan, ali protiv takve ekipe se ogole stvari. Vidjeli smo šta možemo, a šta ne možemo.

Šta nedostaje ovoj reprezentaciji?

- Najveći problem u ove dvije prethodne utakmice je intenzitet trke i agresija. To su dvije stvari bez koje se moderni fudbal ne može igrati. Nije BiH slabija kvalitetom od Slovačke. Morat ćemo naći način da to poboljšamo. Mi imamo mnogo ofanzivno orijentisane igrače i jedini način da to riješimo jeste taktička disciplina. To su one stvari na kojima moramo raditi u naredne dvije meča.

Formacija?

- Ja sam pričao kada sam došao da je mnogo bitniji model igre. Odnosno, da prilagodimo sistem igre igračiam koje imamo. Dva sistema koja je BiH najviše igrala su 4-2-3-1 te 3-5-2. U oba sistema imamo profilno igrače koji nam nedostaju. Mora se nešto iskombinovati i prilagoditi se profilu igrača koje imamo. Opet dolazimo do toga da neke stvari moramo korigovati.

Novi igrači u reprezentaciji da li imaju kvalitet?

- Pogledali smo veliki broj igrača. Moramo znati da nisu svi igrači koji igraju u inostranstvu kvalitet za reprezentaciju BiH. Pozvali smo one za koje vjerujemo da nam mogu donijeti nešto što ova ekipa nema. Mislim da svaki od novih igrača mora da donese nešto novo. Od kada sam postao selektor BiH dobio sam na stotine poruka o raznim igračima. Nije lako nijednog igrača studiozno analizirati. Pogotovo ako ne možete otići da ga vidite uživo, već to radite preko video materijala. U 99% situacija koje dobijemo, to nisu igrači kvaliteta za reprezentaciju. Tako je to bilo i kada sam radio u Partizanu i Olimpiji, ali morate da ih pogledate. Pritisak kod mene ne postoji.

Ja ću se truditi da za ovu ekipu pozovem one momke za koje smatram da mogu da pomognu. Nemam nikakvu vezu sa menadžerima lično niti me takve stvari zanimaju na bilo koji način. Svaki igrač može da nam pomogne i svaki igrač nam je bitan za mart. Žao mi je što Ahmedhodžić nije mogao doći. Mislim da ćemo ga imati za baraž i to je jako bitno. Krunić dolazi na okupljanje. Džeko je tražio da odmori ovaj put i mislim da to ima logike i smisla. Ove utakmice su prilika da vidimo neke nove igrače. Pjanić ima problem sa aduktorom i ni njega neće biti - kaže Milošević za Nova BH.

O Zolotiću, Tabakoviću, Hajradinoviću, Tahiroviću?

- Na osnovu onoga što smo vidjeli na videu, mislim da nam može donijeti nešto dobro. Naravno, to treba da se vidi na terenu i to ćemo vidjeti u ove dvije utakmice. Ne samo Zolotić, već i Tabaković i Hajradinović. Hajradinović igra na visokom nivou u Turskoj i različit je profil od onih veznih koje imamo. Sa Tahirovićem sam imao poseban razgovor i posebna očekivanja od njega. On je taj zadnji vezni koji treba da bude tu narednih 10 godina. Samo je potrebno da koriguje neke stvari. Ne samo zbog nas, već zbog sebe i svoje karijere. Ako to uspije da koriguje, onda može da igra u najvećim klubovima u Europi. Razgovarat ću opet s njim kada dođe na okupljanje oko nekih taktičkih stvari i morat ćemo da od njega napravimo to kako god znamo i umijemo.

Premijer liga BiH?

- Možda ću gledati Borac – Željo. Posljednje vrijeme sam gledao više utakmice Premijer lige BiH. Ima nekih momaka koji pokazuju da bi možda mogli dobiti šansu. Teško je procijeniti da bi neko od igrača iz domaće lige mogao donijeti neki kvalitet reprezentaciji. Moramo biti realni. Mogu nam pomoći samo oni koji zaista imaju kvalitet. Mi nismo u situaciji, a to nije ni logično ni normalno, da zamijenimo osam igrača pred mart. Razmišljali smo zovnemo golmana iz PL BiH, a možda će to biti u budućem periodu.

Meč sa Slovačkom u Zenici i mišljenje o navijačima?

- Mislim da će navijači reagovati onako kakva bude situacija na terenu. Ja zaista ne mogu da usmjeravam svoju energiju na to šta će navijači uraditi. Imamo previše stvari o kojima moramo razmišljati, taktički, psihološki i mentalnih. U naredne dvije utakmice moramo vidjeti sa čime raspolažemo te šta nas čeka u baražu.

O Željezničaru?

- Poznate su moje sklonosti navijačke kada su u pitanju klubovi u Bosni. Uvijek sam navijao za Želju pored Partizana, naravno zbog mog dede. Izvinjavam se navijačima Sarajeva, ali to je tako i nepromjenjivo je.

O šansi da bude prvi selektor koji je odveo BiH na EURO?

- To sam razgovarao već sa momcima. Prije svega šta bi to značilo za njih, za fudbal u BiH, za Premijer ligu BiH. To je velika stvar, ali do nje nije lako doći. Za mene bi najveća stvar bila u trenerskoj karijeri kada bih se plasirao na EURO. Mnogo se izgubi kada se ne ode na veliko takmičenje. BiH je bila na SP i vidjelo se koliko to znači. Možda BiH nije imala sreće u prethodnim baražima, pogotovo protiv Portugala kada je bilo jako teško. Lično imam nadu da možemo na EURO. Vjerujem da imamo dovoljno kvaltiteta da se nosimo sa ekipama u baražu, ali ponavljam da moramo neke detalje popraviti.

Bilo bi poželjno da mediji i publika prepoznaju u martu težinu tih utakmica. Ta podrška treba da je iskrena i prava. Neće biti lako u baražu. Nadam se da će ljudi to prepoznati. To pričam zbog momaka jer znam kako će se osjećati na terenu. Od medija sam osjetio tu zajedničku energiju. Čak sam iznenađen većinom medija. Bitno je da mediji i navijači prepoznaju značaj baraža. Ta zajednička energija prema cilju nam mnogo može pomoći.

O baražu?

- Na prvoj press konferenciji sam rekao da je baraž ‘rat’. Ako te utakmice ne shvatimo tako, onda teško možemo proći. Da biste otišli na EURO ili SP, morate odigrati osam ili 10 utakmica te možda i baraž. Ovdje imate situaciju da u dvije utakmice možete otići na EURO, ali i drugi vide šansu. Može se desiti da u jednoj utakmici lošiji pobijedi boljeg. Sve stane u tu jednu utakmicu. Tu nema lijepe igre i uživanja. Nema igre za publiku.

To je "rat" na terenu od prve do zadnje minute. To je prvi preduslov, pa tek onda ide taktika ili da li ćemo imati više sreće. Ako nemamo taj pristup, onda nemamo šta tražiti u baražu. Znam da igrači to žele i to mi je jedino bitno. Nemoguće je od njih očekivati da u narednim utakmicama da prevaziđu svoje utakmice. Moramo probati da odigramo ove utakmice približno kako bi to trebalo izgledati u baražu. Ubijeđen sam da momci žele da idu na EURO i da prepoznaju težinu onoga što treba da uradimo u martu. Kvalitet nikada nije bio sporan.