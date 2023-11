Mostarski gradski derbi zatvara 14. kolo Premijer lige BiH

Mostarski gradski derbi između Veleža i Zrinjskog danas će zaključiti 14. kolo nogometne Premijer lige BiH.

U prvom susretu ove dvije ekipe u tekućoj sezoni Zrinjski je na svom terenu nadigrao gradskog rivala rezultatom 3:0, a Rođeni se nadaju da mogu iskoristiti zgusnuti raspored Zrinjskog i uz pomoć svojih navijača doći do pobjede.

Želja pobjeda

Trener Veleža Dean Klafurić istakao je kako mu je želja da njegovi igrači prikažu prepoznatljivu igru i dođu do tri boda.

- Malo je vremena prošlo od posljednjeg našeg susreta. Zrinjski je odigrao dvije više utakmice u Europi, a naš je cilj ispraviti greške koje smo činili u toj prvoj utakmici. Ako u tome uspijemo mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu - poručio je Klafurić.

Zrinjski posljednjih mjesec dana igra u ritmu četvrtak – nedjelja, a trener Plemića Krunoslav Rendulić ne krije da takav raspored ostavlja traga na njegovoj ekipi.

- Ovo cijelo razdoblje s osam utakmica je zaista zahtjevno za nas. Treba reći da je ekipa dosta umorna, nadam se da ćemo do početka utakmice koliko-toliko uspjeti doći sebi. Očekivanja su uvijek visoka, želimo pružiti dobru igru i doći do pobjede. Stadion će biti pun i to je ono što veseli – istakao je Rendulić u najavi utakmice.

Maksimalne pobjede

Hrvatski stručnjak vodio je Zrinjski u četiri gradska derbija u kojima je ostvario maksimalne četiri pobjede uz gol razliku 8:1.

- Nisam ni bio svjestan tog podatka. Na nama je da ne idemo za tim stvarima. To može biti zanimljiv podatak, ali danas je novi dan, nova utakmica, i priča kreće od početak - prokomentirao je Rendulić svoj učinak u mostarskim derbijima.

Utakmica se igra od 18 sati na Stadionu Rođeni, a susret će voditi glavni sudac Irfan Peljto.