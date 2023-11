Bundesligaš protjerao fudbalera zbog podrške Palestini: On ga tužio

Nizozemski fudbaler Anvar El Gazi (Anwar El Ghaz) otpušten je iz njemačkog Mainca nakon objave kojom je podržao Palestince nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku.

El Gazi je u Mainc stigao početkom sezone kao slobodan igrač, ali je ubrzo nakon toga otpušten.

Sada će, kako javlja Bild, El Gazi tužiti Mainc zbog načina na koji je otišao iz kluba. Navodno ga Mainc nije obavijestio da će dobiti otkaz što je uobičajena praksa kad se raskida ugovor. Očekuje se da bi predstavnici kluba s igračem mogli na suđenje početkom decembra.

Podsjetimo, El Gazi, inače marokanskog porijekla, napisao je objavu na Instagramu koju je morao kasnije izbrisati.

- Ovo nije rat. Kad jedna strana odsiječe vodu, hranu i struju drugoj, to nije rat. Kad jedna strana ima nuklearno oružje, to nije rat. Kad jednu stranu financiraju milijardama dolara, to nije rat.

Kad jedna strana koristi fotografije napravljene pomoću AI-ja kako bi širila dezinformacije o drugoj, to nije rat. Kad društvene mreže cenzuriraju sadržaj jedne, a ne i druge strane, to nije rat. Ovo nije sukob i ovo nije rat. Ovo je genocid i masovno uništenje kojem svjedočimo - napisao je El Gazi, dodavši rečenicu "od rijeke do mora, Palestina će biti slobodna", što je politički slogan kojim se zagovara nezavisnost Palestine.