Perišić na zimu u Hajduku?

Ivan Perišić (34) oporavlja se od povrede i operacije koljena. Krilni napadač Totenhema u septembru je doživio tešku povredu križnih ligamenata desnog koljena, zbog koje će propustiti ostatak sezone. S obzirom na to da mu na ljeto istječe ugovor s londonskim klubom, vjerovatno za njega više neće igrati. Također, hrvatski reprezentativac mogao bi propustiti Evropsko prvenstvo u Njemačkoj, na koje se momčad Zlatka Dalića tek treba kvalificirati.

Atraktivan nogomet

Football London analizirao je sezonu Totenhema. Sastav trenera Angea Postečoglua (Postecoglou) igra atraktivan nogomet te se nalazi na četvrtom mjestu Premier lige s 26 bodova, dva manje od vodećeg Mančester Sitija. Među ostalima, pisali su o Perišiću, koji je do povrede upisao 12 nastupa i četiri asistencije.

- Možda je to sve što smo vidjeli od Ivana Perišića u dresu Totenhema. S obzirom na ozljedu koljena, klub ne računa na njega do kraja sezone, kada mu istječe ugovor. No, Perišić se želi vratiti. Hrvatski mediji pišu da bi prije mogao zaigrati kao član splitskog Hajduka nego Totenhema, ako u januaru promijeni klub. Šteta je što Postecoglu ne može računati na Perišića, jer je ulascima s klupe u završnici utakmica donosio iskustvo - stoji u tekstu engleskog medija, koji je Perišiću dao ocjenu sedam.

Perišićev plan

Podsjetimo, najpouzdaniji insajder Fabricio Romano (Fabrizio) krajem septembra objavio je: "Perišićev plan je oporaviti se za pet do šest mjeseci, pomoći Tottenhamu na kraju sezone te nastupiti za Hrvatsku na sljedećem Evropskom prvenstvu".

Romano je to napisao, a zatim obrisao dio s Tottenhamom i reprezentacijom. Daje to nade navijačima Hajduka, koji se nadaju njegovom transferu već ove zime. O Perišićevom dolasku u Hajduk piše se mjesecima. Prošlog je ljeta talijanski novinar Đanluka Di Marcio (Gianluca Di Marzio) objavio da je blizu dogovora, no od toga nije na kraju bilo ništa.

Osim toga, "Football Insider" je početkom oktobra objavio da bi Tottenham Perišića mogao pustiti u zimskom prelaznom roku. To znači da bi on početkom 2024. mogao biti član Hajduka, kluba u kojem je započeo karijeru, ali zbog ranog odlaska u Sochaux nikad nije zaigrao za prvi sastav. U tom bi slučaju mogao zaigrati tek iduće ljeto, jer je rehabilitacija duga.