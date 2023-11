Nogometaši BiH večeras protiv Luksemburga

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras gostuje selekciji Luksemburga u devetom, pretposljednjem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj.

Reprezentacija BiH već je izgubila šanse da se kroz kvalifikacije plasira na Euro i posljednja dva meča kvalifikacija selektoru Savi Miloševiću poslužit će kao priprema za odlučujuće susrete baraža u martu.

Pet debitanata

Milošević u večerašnjem susretu neće moći da računa na nekoliko standardnih repezentativaca, Edina Džeku, Miralema Pjanića, Seada Kolašinca, golmana Ibrahima Šehića te Anela Ahmedhodžića koji već neko vrijeme nije u reprezentaciji, dok je poziv dobilo pet debitanata od kojih će neki večeras biti u startnoj postavi.

- Imamo dvije utakmice i sigurno će to biti šansa da svaki od njih dobije neku minutažu. To je i dobra prilika za one koji su dosad manje igrali, da pokažu koliko znaju i u kojoj mjeri mogu zamijeniti ove koji fale - kazao je Milošević na pres-konferenciji uoči utakmice.

Ističe da će "biti bitno da se ekipa pripremi za igru na rezultat jer to će biti najvažnije u baražu".

- To je također nešto što mora da se utrenira. Sigurno da nam je sutra bitna utakmica jer moramo da imamo jasnu sliku šta je to što treba da radimo u martu. Siguran sam da će momci shvatiti ove utakmice ozbiljno i da ćemo ostvariti naše ciljeve - dodao je Milošević.

"Odlični testovi"

Reprezentativac Rade Krunić napominje da će selekciji BiH nedostajati dosta iskusnih igrača, ali vjeruje da je ekipa dovoljno iskusna i da treba da pokaže koliko može.

- Ovo će biti odlični testovi za nas za buduće utakmice koje će nam biti veoma važne. Pristupamo predstojećim susretima sa velikom ozbiljnošću i sigurno je da ćemo sutra pružiti maksimum - naveo je Krunić.

Ovo će biti deveti susret reprezentacije BiH sa Luksemburgom, a u dosadašnjih osam BiH je zabilježila sedam pobjeda i jedan poraz, uz gol razliku 17:3.

Večerašnji meč, koji se igra od 20.45 sati, sudit će Andris Treimanis iz Latvije, a pomagat će mu zemljaci Haralds Gudermanis i Aleksejs Spasennikovs. Četvrti sudija je također Latvijac Aleksandrs Golubevs, VAR sudija je Dennis Higler iz Nizozemske, a VAR asistent Kristaps Ratnieks iz Latvije.