Milošević po povratku u Sarajevo: Vidio sam ko može, a ko ne, mnogi će biti iznenađeni precrtavanjem

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Savo Milošević, po povratku u Sarajevo nakon poraza od Luksemburga (4:1), obratio se novinarima. - Porazi su uvijek bolni i nikome se ne dopadaju, ali je realnost takva. Ja se nadam iskreno da niko nije pomislio da će ovaj put do baraža i baraž biti lagan. Visoki zahtjevi Zadržavam mogućnost da zahtjevi koje postavljam pred momke su malo veći od njihovih mogućnosti.

Ali, ja sam prisiljen na to. Moramo vidjeti tačno ko koliko može. Ne smijemo imati nikakvu dilemu ili zabludu kada dođe baraž. Svjesno negdje rizikujem i ja kada je u pitanju rezultat, ali neke stvari moramo istjerati na čistac i da vidimo koliko ko može. Najmanji problem je napraviti neki bunker i minimalno izgubiti, ali od toga mi nemamo ništa - rekao je Milošević. To nisu fudbalske stvari Kazao je kako je odmah nakon utakmice rekao da nivo intenziteta trke nije bio dovoljan. - Ne da me brine, ali nije mi jasno do kraja kada vidim odnos nekih igrača u poređenju s nekim drugim. Iz toga proizlazi dosta stvari na terenu, jer koncentracija od prvog minuta nije na nivou. Primamo onakav gol na postavljenu odbranu, o drugom isto tako ne znam šta da kažem. To nisu fudbalske stvari koje se mogu predvidjeti i na koje se može reagovati preventivno ili u toku igre. Evidentno je da ova ekipa kada primi gol padne i dalje to izaziva lančanu reakciju - istakao je on.

Ponovio je da je reprezentacija u ovom okupljanju bez nekih od najbitnijih igrača. - Ne volim da se pravdam ili tražim opravdanja. Mi smo bez najboljih igrača, većim dijelom zbog povrede. To nije do mene. Ja bih volio da su svi na okupu i da smo mogli konkretno taktički raditi neke stvari kao pripreme za baraž. Ja nisam to radio, jer bi ispalo da je neko opravdanje to što njih nema - rekao je Milošević.