Svađa koja traje više od dvije decenije: Možemo ući u ring i boriti se za milion funti

Džejson Mekatir (Jason McAteer) i Roj Kin (Roy Keane) su se sukobili 2002. godine na utakmici Sandrlenda i Mančester junajteda, kada je Kin laktom udario protivnika i potom zaradio crveni karton, a čini se da se strasti ne stišavaju ni više od 20 godina poslije.

Možda bi cijela priča bila drugačija da Kin nedavno nije izjavio da je njegov nesuđeni saigrač iz irske reprezentacije zaslužio njegov lakat.

Naime, Kin je napustio jedno okupljanje jer nije bio zadovoljan uslovima u kampu.

Objasnio je kasnije kako nije žalio zbog odlaska jer nije imao poštovanja prema selektoru Miku Mekartiju (Mick McCarthy).

Mekatir je u svojoj objavi na društvenoj mreži X Kina nazvao "klaunom" te mu je poručio da je dosadan.

- Znao sam koja dugmad trebam pritisnuti tog dana. Moja bitka protiv Roja Kina, jednog od najvećih igrača, bila je da mu uđem u glavu. I znao sam da mu mogu ući u glavu. Svijet ga je vidio kako me udara laktom. Reći da on to nije učinio, nije u redu, ali reći da sam ja to zaslužio... To je so na ranu – kazao je Mekatir.



Potom je izazvao Kina da uđe u bokserski ring s njim i prekine njihovu dugogodišnju svađu.

- Možemo ući u ring za milion funti i boriti se – dodao je.