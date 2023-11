Ronaldo i Žiru mogu, a što je Džeki i Pjaniću teško: (Ne)opravdani izostanci za (ne)važne susrete

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoje najgore kvalifikacije u historiji, a razočarenje novim neuspjehom ne prolazi.



„Zmajevi“ su u finišu kvalifikacija poraženi od Slovačke (1:2) u Zenici, nakon što su tri dana ranije poniženi u Luksemburgu (1:4).

Na ovom okupljanju nedostajalo je mnogo igrača, a glasno je odjeknulo da se posljednjem okupljanju u godini neće odazvati Edin Džeko i Miralem Pjanić. Njih dvojica su u dogovoru sa selektorom Savom Miloševićem propustili ključne utakmice, ne rezultatski već u kontekstu uigravanja.

Veterani izostali

Naša reprezentacija je izgledala raštimovano kao nikad do sad. Kada se na to sve doda da neće provoditi vrijeme zajedno sve do marta, kada nas očekuju utakmice baraža, zaista se postavlja pitanje – ostaviše li nas to veterani na cjedilu?

Ma koliko umor i godine stizale naše glavne igrače, istina je da bi njihov utjecaj na naše igrače bio enorman. Savjeti za buduće generacije, pomaganje i objašnjenje kako da reagiraju u određenim situacijama od nevjerovatnog su značaja za mnoge mlade igrače, debitante u reprezentaciji i one koji nikad nisu igrali utakmice velike važnosti.

Sigurno da očima navijača ne godi i kada Pjanić igra utakmicu Kupa UAE za svoju Sardžu, a tog dana igra i naša selekcija protiv Luksemburga.

U ovim danima igrali su veterani Kristijano Ronaldo (Cristiano) i Olivije Žiru (Olivier Giroud), obojica godištem blizu igrača koji su nedostajali nama. Postavlja se pitanje da li se reprezentativci dvije selekcije koje su osigurale plasman na Euro manje umaraju od naših ili igraju s većom željom.

Potrebno uigravanje

Koliko god mana bilo vidljivo na prvu, odluka naših reprezentativaca je u neku ruku i razumljiva. Iako nam je prijeko potrebno uigravanje, našim veteranima je bilo potrebno da se odmore.

Jedan od glavnih dokaza za to bila je povreda reprezentativca Španije Gavija. Osamnaestogodišnji veznjak je zbog teške povrede u relativno nebitnom susretu protiv Gruzije.

Mladi veznjak je pokidao križne ligamente i neće ga biti do kraja sezone, a vjerovatno će propustiti Euro, kao i Olimpijske igre koje se igraju u Parizu naredne godine.

Selektor Milošević je odlučio odmoriti Džeku, Pjanića i sve one koji su smatrali da su im ove utakmice previše, pogotovo uzevši u obzir da nas za nekoliko mjeseci očekuju važniji susreti.

Igranje u baražu je prioritet sad za selektora i naše reprezentativce. U kakvoj formi i koliko uigrani će naši reprezentativci dočekati te utakmice, veoma je upitno.

Udar na samopouzdanje

Loši rezultati odrazili su se i na samopouzdanje fudbalera.

- Najveći problem trenutno je što su igrači izgubili samopouzdanje i to se osjeti na terenu. Mislim da je to razlog najveći. Moramo pokušati skinuti sa sebe pritisak i da odigramo najbolje, igra se fudbal jer ga voliš i voliš da igraš za svoju reprezentaciju – rekao je Amar Dedić.