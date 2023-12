Hoće li biti prilike da se u Njemačkoj zavijore ljiljani: Poznate cijene ulaznica za Euro 2024. godine

Na prvenstvu Starog kontinenta, koja se igrao d 14. juna do 14. jula, mogli bismo gledati i reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali bh. fudbaleri prvo moraju proći baraž.

Naredni krug prodaje ulaznica bit će sljedeće godine, za navijače tri reprezentacije će igrati baraž koji je na rasporedu od 21. do 26. marta.

Inače, u prvom krugu prodano je više od 1,2 miliona karata, a kupci su birani putem lutrije.

Kada se govori o cijenama ulaznica, one se kreću od 30 do 1.000 eura, koliko košta karta elitne kategorije za finale Evropskog prvenstva.

U grupnoj fazi se cijena ulaznica kreće od 30 do 200 eura (Fans first: 30 eura, kategorija 3: 60 eura, kategorija 2: 150 eura i kategorija 1: 200 eura).

U osmini finala karte koštaju od 50 do 250 eura, u četvrtfinalu od 60 do 300, u polufinalu idu od 80 do 600 eura. Najjeftinija karta za finale košta 90, a najskuplja 1.000 eura.

Za nadati se da će Bosna i Hercegovina uspjeti proći Ukrajinu 21. marta, a onda slaviti i u finalu pet dana kasnije protiv boljeg iz duela Izrael - Island.