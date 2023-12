Gvardiola se narugao Karageru: Odgovor Liverpulove legende je hit

To su komentarisali bivši igrači i sada analitičari Džejmi Karager (Jamie Carragher), Geri Nevil (Garry Neville) i Mika Ričards (Micah Richards).

Gvardioli se nije to svidjelo, pa im je odgovorio.

- Pa, oni znaju kako je to teško. Tačnije, nemoguće, jer se to nikada nije dogodilo. Nevil to nije uspio iako je igrao za najjači Mančester junajted ikad, Ričards je u Sitiju osvojio naslov, ali sigurno ne četiri puta zaredom. I onda Karager. Komentira naše navodno posrtanje, a u dugom stažu u Liverpulu nijednom nije uspio osvojiti englesku titulu – kazao je Gvardiola.

Iako je odgovor španskog stručnjaka hit, Karager ga je uspio nadmašiti i „poklopiti“.

- Mislim da bih imao barem jednu titulu da je Liverpul u vlasništvu države te da je poslovao tako da je Premier liga protiv nas podigla 115 prijava. Samo da dodam: ja sam nakon utakmice s Totenhemom hvalio Pepovu ekipu – kazao je Karager.