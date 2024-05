Aleksićev advokat na suđenju pitao Milenu Radulović: "Je li vam on naredbodavno ili normalno rekao da raširite noge?"

View this post on Instagram

Postavljali su pitanja iz kojih se jasno može zaključiti da žrtve na suđenju trpe sekundarnu viktimizaciju.

"Zašto ste dolazili na časove bez hulahopki? Da biste mu olakšali da vas siluje?", "Je li vam on naredbodavno ili normalno rekao da raširite noge?", "Jeste li zatvorili usta kada je on vašu glavu privukao svom polnom organu?", "Da li ste dolazili našminkani na časove?", "Kada je on penetrirao jezikom u vašu vaginu, da li je to bilo dodirivanje usnama lizanje jezikom?", "Koliki on to jezik ima kad ste ga, uz navodno protivljenje, osjetili duboko u grlu?", samo su neka od pitanja advokata optuženog u sudnici.