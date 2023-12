Bogdanović opet prozvao Piksija: "Ne znaš ko sam? Sjeti se onog jezera, nekoliko trenera i tri, četiri ljubavnice"

Bivši fudbaler Željezničara, a danas sportski komentator Rade Bogdanović često raščlanjuje sve mane i vrline reprezentacije Srbije, predvođene selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem.

Tako je u nedavnom intervjuu Bogdanović istaknuo svoju zaprepaštenost saznanjem da selektor Srbije, navodno, ima plaću od 120.000 eura, uprkos tome što je na Svjetskom prvenstvu u Kataru doživio debakl, a onda tek uz mnogo muke u kvalifikacijama izborio Euro.

Nastavak rata riječima

Piksi je dugo šutio i trpio njegove prozivke, a onda je prije nekoliko dana odgovorio u samo tri riječi: „Ko je taj?“



Bogdanović je vrlo brzo odgovorio na to pitanje.

- Pošto je Piksi rekao da ne zna ko sam, ja ću se predstaviti. Rodom sam iz Sarajeva, od oca Slobodana i majke Nade. Rođen u općini Novo Sarajevo, porijeklom iz sela Tilava – rekao je Bogdanović, pa nastavio o tome kako je upoznao Stojkovića:

- Pošto je rekao da me ne poznaje, ja ću mu reći kako me poznaje. Mjesec dana prije nego što je pobjegao iz Srbije, došao je u Makedoniju, na Dojransko jezero, polagati profi licencu kako bi otišao u Japan i postao trener. Polagao je po skraćenoj i privilegiranoj proceduri, a ja sam igrom slučaja bio polaznik trenerske škole. Ima jedan detalj koji može povezati kako u tom vremenu funkcionira Nogometni savez Srbije i kako se dobivaju licence.

Trenutak upoznavanja

Dodao je kako je Srbija suviše mala da bi se organizirala škola, pa su otišli u Sjevernu Makedoniju.

- Njih 6-7 trenera i 3-4 ljubavnice. Bili smo dolje na tom jezeru i tada je došao Piksi. Bio je smješten preko puta moje sobe. Taj dan kada je došao, otišao se odmah otuširati. Niko mu nije rekao da nemamo vode preko dana jer je restrikcija. Onda Piksi izlazi iz sobe, peškir oko struka, na glavi mu pjena od šampona, jedno oko zatvoreno, na drugo škilji i pita me: „Bogdane, ima li tople vode“. Ja mu kažem: „Piksi, nemamo tople vode, imamo restrikciju od 8 do 6 navečer, morat ćeš hladnom da se tuširaš“. Vrlo dobro znam da on mene zna. A onda je dobio licencu po skraćenoj proceduri. Mentora je sam odabrao, bio je iz Francuske. Tako da mislim da on mene poznaje - zaključio je Bogdanović.