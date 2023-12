Ispovijest udovice Siniše Mihajlovića: Znate li šta je napravio sedam dana prije smrti? Baš mi nedostaje...

Prošla je godina dana otkako nas je napustio Siniša Mihajlović, bivši reprezentativac reprezentacija Jugoslavije i Srbije te jedan od najboljih izvođača slobodnih udaraca u historiji fudbala.

Nekoliko crtica

Njegova supruga Arijana odlučila je podijeliti nekoliko crtica o legendarnom nogometašu koji je preminuo 16. prosinca 2022.

- U početku je bilo užasno. Osjećala sam ga svuda po kući... Tada sam odlučila da neću klonuti. - prenijeli su srpski mediji izjave koje je Arijana dala u intervjuu za talijanski magazin Chi.

- Neki su me vidjeli kako pijem aperitiv, a bilo je i onih koji su me osuđivali zbog načina na koji sam se odjenula. Neka mi sude, nije me briga. Imam brata koji boluje od depresije pa sam i sama brinula da ne upadnem u takvo stanje. Morala sam krenuti ispočetka, Siniša bi tako želio. Baš mi nedostaje, kao zrak - rekla je i dodala:

- Gotovo četiri godine provela sam po bolnicama. Moj je suprug imao dvije transplatacije koštane srži i radovao se svakom testu koji bi dobro prošao. Tjedan dana prije nego je umro, on je pretrčao deset kilometara, a ja bih trebala slomiti se i pasti u depresiju? Ne. Siniša je bio rođeni borac, hrabro se držao do posljednjeg trenutka. Izgubio je samo posljednju rundu, baš tada kada smo svi pomislili da je dobio meč i da će sve biti dobro. Obitelj je bila uz njega, nisu se odvajali, doživio je i da postane djed...

Imao velike planove

Siniša je imao velike planove za nastavak trenerske karijere:

- On je organizirao život do kraja. Planirao je posjetiti Kontea i De Zerbija u Londonu kako bi razmijenili iskustva. Nažalost, nije uspio.

Djeca su također teško podnijela gubitak oca:

- Viki je najstarija, ali i najkrhkija. Osjećala je posebnu ljubav prema njemu. Zna reći: ‘Nikada neću naći dečka kao što je tata.‘ Virginia je postala majka, udala se za dugogodišnjeg izabranika koji je nogometaš, igra u Genovi. Dušan je moj zaštitnik, postao je kao otac: odijeva se isto, iste su visine, a boksom se oslobađa pritiska. Nicolas je najmlađi, mezimac.

Ljetovanja su najčešće provodili u vili u Porto Cervu na Sardiniji:

- Ovo je ljeto bilo jako tužno. Otvorila sam vrata i ugledala njegove cipele, kombinezon, odjeću... U kući još miriše cigara koju je pušio na terasi. Ponekad bi popio i rakiju od grožđa. Osjetila sam njegovo prisustvo, kao da sjedi na krevetu pored mene. Kao da je zaista tu - podijelila je svoja sjećanja Arijana.