Utrošeno je više od milijardu eura, ali rezultati se ne vide: Imperija u najavi ili propala investicija

Londonski Čelzi je u posljednje dvije decenije uspio izrasti u jedan od najuspješnijih klubova, ali posljednjih godina klub ne liči ni na sjenu onog koji je bio u samom vrhu evropskog fudbala.



Prošla sezona je izgledala loše, ali to se moglo i oprostiti. Mnogo je faktora utjecalo na to – promjena vlasnika, trenera, igrača i same klupske politike u vrednovanju prioriteta.

Međutim, „Plavci“ se ni ove godine ne snalaze na terenu i nalaze se tek na 10. poziciji u engleskoj Premijer ligi sa samo 22 osvojena boda i daleko od bilo kojeg mjesta koje vodi u bilo koje evropsko takmičenje.

Malo i milijarda

Tod Bejli (Todd Boehly) nalazi se na čelu grupacije koja je preuzela londonske „Plavce“, a samim ugovorom obavezao se na, čini se, bjesnomučno trošenje, barem do 2032. godine. Nije to američkom biznismenu teško palo – u prva dva ljetna roka potrošio je milijardu eura.

Teško je razumjeti i šta se tačno dešava u ovom klubu. Dovedeni su brojni fudbaleri, a samo na mlade zvijezde poput Mihajla Mudrika, Enca Fernandeza (Enzo) i Moisesa Kaiseda (Caicedo) potrošeno je više stotina miliona.

To i ne bi bio toliki problem, da oni prave rezultate. Međutim, Mudrik redovno izgleda kao najslabiji igrač na terenu, Fernandez ne pruža ni približne partije kao što je u reprezentaciji Argentine i u Benfici, dok Kaisedo izgleda pogubljeno na terenu svaki put kada zakorači na travnjak kultnog Stamford Bridža.

Moguće da je Čelzi sam sebi skočio u usta, kada je dao ugovore i na osam godina ovim fudbalerima. Da, osiguralo se da će oni najbolje igračke godine provesti u Londonu, ali im je, također, dopuštena lijenost i opuštanje. Nije da će ih se otpustiti ukoliko ne bi ispunili očekivanja.

Pozitivan aspekt

Jedna od rijetkih stvari koja ide u korist Čelziju su godine. Ova ekipa je izuzetno mlada, sve najveće zvijezde jedva da su zakoračile u 20-e godine svog života, a kamoli 30-e.

Šef stručnog štaba Maurisio Početino (Mauricio Pochettino) poznat je po tome što u svojim ekipama uvijek uspije napraviti svjetsku superzvijezdu. Igrači Sautemptona i Totenhema, koji su harali ili haraju engleskim Premijeršipom, dokaz su toga.

Elana u ovoj generaciji ima, ali voljni momenat će biti presudan. Na kraju, od igrača sve zavisi. Vlasnik može ulagati stotine miliona ili ne, klub biti u dobrom stanju ili, ali sve se svodi na to da li igrači mogu pronaći sinergiju i napraviti uspjeh.

Od mnogih koji se trenutno nalaze u Čelziju ovisi da li će nastati nova imperija u Londonu ili će ovo biti potez za zaborav Toda Bejlija i njegove grupacije.

Potencijalni spas

Fudbaleri Čelzija su uspjeli osigurati plasman u polufinale Liga kupa, gdje će igrati dvomeč s Midlzbroom, članom Čempionšipa. Ulazak u finale i potencijalni trofej, značio bi da ova sezona nije totalni neuspjeh, a ni sljedeća, pošto bi Evropa bila osigurana.