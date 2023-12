Izvršni odbor Fudbalskog saveza odlučio: Adnan Džemidžić generalni sekretar još četiri godine

U Sarajevu je danas održana 31. sjednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza BiH pod predsjedavanjem predsjednika N/FSBiH Vice Zeljkovića.

Na sjednici su usvojeni strateški dokumenti NS/FSBiH, „Mapa puta“ za provođenje izbornih procesa u 2024/25 godini i „Strategije nogometne/fudbalske društvene odgovornosti N/FSBiH za period 2023 – 2026“.

- Tokom današnje sjednice su usvojene propozicije takmičenja za Kup Regija 2024, kao i izvještaji o radu organa i tijela N/FSBiH. Usvojeni su izvještaji Disciplinske komisije, Komiteta za sudije i suđenje, Komiteta za stadione i bezbjednost, te Komiteta za takmičenje.

Usvojene su odluke o trajanju zimskog registracionog perioda 2024. godine za igrače profesionalce u periodu od 15.01.2024. do 09.02.2024. godine, a za igrače amatere u periodu od 01.02.2024. do 15.03. 2024. godine. Zimski registracioni period za igrače futsala će trajati od 28.12.2023. do 19.01.2024. godine.