Prevodilac ignorisao pitanje o sukobu s Ikardijem, Džeko: "Šta je pitao"

Fudbaleri Fenerbahčea i Galatasaraja sutra će ponovo odmjeriti snage, ovog puta u okviru turskog Superkupa koji će se odigrati u Saudijskoj Arabiji.

Uoči utakmice upriličena je konferencija za medije, a ispred Fenera su se obratili trener Ismail Kartal i kapiten Edin Džeko.

Prethodni duel ova dva rivala obilježio je sukob Džeke i Maura Ikardija (Icardi), a današnja konfernecija za medije nije mogla proći bez pitanja o tome.

Prevodilac Fenera je ignorisao to pitanje, ali je Džeko shvatio o čemu se radi kada je čuo ime Argentinca.

- Šta je bio prvi dio pitanja - kroz osmijeh je rekao Džeko i nastavio:

- Imao sam mnogih takvih pitanja u karijeri i nemam ništa protiv da o tome pričam. No, ako ti ne želiš da to bude tema onda je to ok.