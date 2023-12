Arsenal kiksao i ispustio vrh tabele: Souček prestigao Lamparda

To je češkom veznjaku bio 25. pogodak za Vest Hem u Premijer ligi čime je prestigao skor legendarnog Frenka Lamparda (Frank). Lampard je bio član "Čekičara" od 1995. do 2001. godine i dao je 24 ligaška gola.

Baš kao prvo, za Arsenal je loše krenulo i drugo poluvrijeme. Džejms Vord-Praus (James Ward-Prowse) je asistirao, a loptu je u mrežu poslao Konstantinos Mavropanos.

Igrao se 55. minut kada je bivši igrač Arsenala zatresao mrežu tima sa Emirejtsa.

Do kraja se rezultat nije mijenjao iako je Vest Hem imao penal, ali ga nije iskoristio Said Benrahma, koji je do ovog imao savršen učinak (5/5).

Arsenal je ostao na drugom mjestu sa 40 bodova, dva manje od Liverpula. Vest Hem je sa pobjedom skočio na 6. mjesto sa 33 boda.

Rezultat i strijelci:

Arsenal - Vest Hem 0:2 (Souček 13', Mavropanos 55')