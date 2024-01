Bio je važan igrač, a jednim potezom je naljutio Fergusona: Legendarni Škot prijetio da će mu pocijepati ugovor

Evra je na Old Traford stigao iz Monaka u transferu vrijednom osam miliona eura iako su kružile glasine da bi mogao put milanskog Intera.

Priča datira iz 2009. godine. Evra je bio u Junajtedu, a njegov veliki prijatelj Karlos Tevez (Carlos) je prešao u plavi dio Mančestera, u redove Sitija.

- Tevez je moj brat. Kada je potpisao za Siti pozvao je na večeru i sjećam se da su nas paparaci fotografisali.

Sljedećeg jutra Ferguson me zove u svoju kancelariju. Rekao mi je: "Ako te vidim još jednom vani s Tevezom pocijepat ću ti ugovor".

Rekao sam mu "ali šefe, on mi je kao brat". Poručio mi je da mogu raditi šta hoću, da idem kod njega kući i on kod mene, ali da me ne želi vidjeti s njim vani.