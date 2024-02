Željko Petrović o šansama Zrinjskog za "Dnevni avaz": Ima mnogo mina u ligi, ali želimo titulu

Zimska pauza između dvije polusezone donijela je mnogo promjena u Premijer ligi Bosne i Hercegovine. Čelnici Zrinjskog u novembru su smijenili Krunoslava Rendulića, a na njegovo mjesto je došao Mario Ivanković, koji je bio privremeno rješenje.

Ivankovića je na klupi „Plemića“ potom zamijenio crnogorski stručnjak s mnogo iskustva u najjačim evropskim ligama Željko Petrović.

Željko Petrović je u razgovoru za „Dnevni avaz“ otkrio kako je došlo do preuzimanja Zrinjskog, koje su prve impresije klubom, kao i šta misli o konkurenciji.

- Prvi kontakt je ostvario Ivan Beus, ali ne mislim da je ovo iznenađujući dolazak. To bi izgledalo kao da ja potcjenjivački gledam na klub, na ligu. Ja sam sretan, šta drugi misle o mom dolasku mene ne interesuje – započeo je Željko Petrović za „Dnevni avaz“.

Lako raditi

- Prve impresije su fenomenalne. Klub je na nivou. Napravili su iskorak u organizaciji i u rezultatima. Samim tim što su igrali grupnu fazu Konferencijske lige govori kako su napredovali. Igrači su ovdje naučeni da budu profesionalci, da je klub na prvom mjestu, tako da je veoma lako raditi – kazao je Petrović.

Crnogorski stručnjak je s maksimalnim poštovanjem govorio o premijerligašima, s oba kraja tabele.

- Cilj za ovu sezonu je sigurno osvajanje titule. Naravno, to nije startna pozicija kao kada počinješ prvenstvo. Mi počinjemo s minusom od sedam bodova, ali moramo vjerovati da možemo. Mora se postaviti neki cilj, ako njega nemamo onda treniramo i igramo za ništa. Ima dosta mina u ovoj ligi, ima dosta ekipa gdje će biti teško i nama i njima (Borac, op. a). Naravno, tu su Sarajevo i Velež, dobre ekipe koje se pojačavaju. Također, cilj je da igramo, da smo prepoznatljivi, da ljudi uživaju gledati nas, napadački fudbal da igramo, to je pod broj jedan. Takva igra dugoročno donosi rezultate – naglasio je Petrović.

Sljedeći korak

Petrović je kazao da je s posebnom pažnjom posmatrao utakmice Premijer lige u posljednjim mjesecima.

- Odlično sam upoznat s prvenstvom. Jedina razlika u posljednjim mjesecima je što sam pratio s posebnom pažnjom, a prije sam gledao jače utakmice. Zrinjski, Borac, Sarajevo, Velež sve su to ozbiljne ekipe – istakao je Petrović, a onda se dotakao i toga kako bi mogla napredovati Premijer liga, ali i klubovi:

- Volio bih da svi naprave čudo i uđu u grupnu fazu. To podiže nivo lige i onda bi dobro to bilo za kompletnu ligu. Ako može što prije da se VAR uvede. Liga s VAR-om se smatra ozbiljnom, bez njega je malo čudno na Zapadu. Ne samo zbog klubova, već i zbog igrača. To bi trebao biti sljedeći korak. Svi klubovi napreduju i to je jasno. Niko ne spava, svi su oprezni i rade još više da bi bili na tom nivou. Kad si ti jedini dobar, a svi ostali ispod tebe, onda se zaspi – poručio je Željko Petrović za kraj razgovora za „Dnevni avaz“.

Veliko pojačanje

U proteklim sedmicama se spominjalo dovođenje bivšeg reprezentativca BiH Tonija Šunjića, a i sam Petrović je potvrdio da tu ima istine.

- Uprava kluba je zauzeta dovođenjem igrača. Treba nam jedan igrač u odbrani, pošto smo imali rovite igrače na tim pozicijama. Jedan od igrača koje gledamo je Toni Šunjić. Ovdje se sada svi vraćaju, ali to će sve biti riješeno u razgovoru s Dankom (Šulenta, op. a) – kazao je Petrović.