Gvardiola: Sretni smo što imamo Halanda

Menadžer Mančester sitija Pep Gvardiola izjavio je da bi želio da norveški fudbalski reprezentativac Erling Haland produži ugovor sa engleskim klubom, prenose britanski mediji.

Gvardiola je komentarisao informacije pojedinih španskih medija, koji su nedavno objavili da je Haland nezadovoljan statusom u Mančester sitiju i da je navodno spreman za novi izazov u karijeri.

"Zaljubljeni smo u njega"

- Šta mislite? Da ne želimo da Erling ostane ovdje jednu deceniju? Želimo ga dugo, dugo u klubu. Zaljubljeni smo u njega. Neće se ništa desiti na osnovu jedne objave na Twitteru, Instagramu, jednog teksta novinara, već će se desiti kada Erling odluči da produži ugovor ili ne... Ili kada isto to odluči klub, kada budemo imali potencijalne ponude - rekao je Gvardiola, prenosi sajt Gol.

On je istakao da svaki zainteresovani klub može da pošalje ponudu za norveškog fudbalera.

- Ako neko želi Erlinga, jednostavno je. Pozovite Siti i pitajte. To mi radimo kada želimo nekoga da dovedemo. Nije ništa komplikovanije od toga - dodao je menadžer Mančester sitija.

Ugovor do 2027. godine

Haland (23) je u Mančester siti stigao 2022. godine iz Borusije Dortmund. On je prošle sezone postigao 52 gola na 53 meča.

- On je prošle sezone bio nevjerovatan. Imao je dobre brojke i početkom ove sezone, a onda je dva mjeseca bio povrijeđen. Šta će da bude u budućnosti? Iskreno, ne znam. Mi smo sretni što ga imamo, nadamo se da je on sretan što je sa nama. To je ono što znamo. A ostalo? Ne znam - zaključio je Gvardiola.

Haland je ove sezone odigrao 23 utakmice za Mančester siti u svim takmičenjima, a 19 puta se upisao u listu strijelaca. On ima ugovor sa engleskim klubom do 30. juna 2027. godine.