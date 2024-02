Vinko Marinović za "Dnevni avaz": Četiri ekipe zaslužuju Evropu, Borac je odigrao fantastičnu polusezonu

U Borcu ne kriju ambicije da žele pokušati doći do dvostruke krune ove sezone, ali trener Marinović je oprezan, ističući kako ništa nije gotovo u prvenstvu, gdje je još 15 mečeva do kraja i mnogo bodova u igri. Dotakli smo se polusezone iza nas koja je bila izvrsna za Borac.

- Mi smo ljetos ipak doveli skoro 18 novih igrača. Napravili smo rekonstrukciju tima i malo smo imali problema jer nismo imali sve fudbalere od početka. Sve je to trebalo ukomponovati. Kako je prvenstvo odmicalo, mi smo hvatali ritam koji je bio bitan. Vremenom smo bili sve bolji i bolji.

Mislim da imamo ekipu koja posjeduje karakter, da smo napravili spoj mladih i iskusnih igrača, jedan dobar balans. Igrači koje smo doveli su pravi profesionalci, a osim što treniraju i igraju, primjer su mladim igračima. To se pokazalo dosta dobro – istakao je Marinović.

Borac ove sezone predvode iskusni fudbaleri Zoran Kvržić i Srđan Grahovac. Tu je i Stojan Vranješ.

- Još bolje igre očekujemo od njih jer su došli malo kasnije i nisu prošli one prve pripreme s ekipom – dodao je Marinović.

Kvalitet lige

Kako je vrijeme odmicalo Borac je dizao igru u prvenstvu. Na pitanje je li Borac zasluženo na vrhu tabele, Marinović je odgovorio:

- Pa dobro, kako je odmicalo prvenstvo mi smo igrali bolje. Osvojili smo 45 od moguća 54 boda, što je zaista fantastično. Ipak, to je iza nas, treba opet uhvatiti ritam. Očekuju nas teške utakmice i proljeće je teže nego jesenji dio. Vidjet ćemo kako će se to odvijati, ali radimo na tome da ponovimo prošlu polusezonu.

Marinović je u razgovoru istakao kako smatra da mu je Premijer liga sve kvalitetnija.

- Svi ulažu. Sarajevo, Zrinjski, Velež i mi smo tu. Sigurno i da poboljšanje uslova, novi tereni i infrastruktura..., sve to čini drugu dimenziju. Ono što ja uvijek govorim da je u regionu naša liga najzanimljivija. Mislim da se i kvalitet podigao i ova ulaganja donose bolji kvalitet. Vidjeli smo i Zrinjski koji nas je vrlo kvalitetno predstavljao u Evropi, to je još jedan pokazatelj – kazao je on.

Dotakli smo se i Željezničara, jedine ekipe koja je pobijedila Borac u jesenjem dijelu sezone. Tim sa Grbavice je krenuo dobro, a onda je doživio krah i nalazi se pri samom dnu tabele, dok je Borac prvi.

- Nevjerovatno je. Željo je bio puno bolji od nas tu utakmicu. Mi smo izašli iz Evrope i nismo odigrali kako smo planirali. Ali eto, poslije toga došla je ova serija – poručio je Vinko Marinović za "Dnevni avaz“.

Ko će u Evropu

Pitali smo Vinka Marinovića za prognozu koja četiri tima ćemo gledati u Evropi narednog ljeta.

- Ako gledamo dosadašnji učinak, izdvojio bih Sarajevo, Zrinjski, Velež i nas. Vidjet ćemo kako će se odviti, ali ako gledamo ove ekipe, po trenutnom zaslužuju da igraju Evropu – istakao je Marinović.