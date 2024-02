Selektor reprezentacije koja je ponizila BiH postao novi trener Napolija

Franćesko Kalcona (Francesco Calzona), 55-godišnji stručnjak i selektor reprezentacije Slovačke, novi je trener Napolija i vodit će aktuelne prvake do kraja sezone.

On će paralelno voditi Napoli i selekciju Slovačke, na čijoj je klupi od augusta 2022. godine.

S njima je, preko leđa Bosne i Hercegovine, ostvario i plasman na Evropsko prvenstov u Njemačkoj ove godine.

Inače, on je do te 2022. godine bio isključivo pomoćni trener, a tu je bio od 2015. do 2018. godine, dok je trener Napolitanaca bio Mauricio Sari (Maurizio Sarri). U sezoni 2021/2022 obavljao je funkciju tehničkog direktora ovog kluba.

On će na klupi zamijeniti Valtera Macarija (Walter Mazzarri), koji je u 17 utakmica ostvario tek šest pobjeda, uz osam poraza.

Napoli je aktuelni prvak Italije, mada im ove godine ne idu stvari od ruke. U srijedu ih očekuje utakmica osmine finala Lige prvaka protiv Barcelone.