Otkriveni detalji Mbapeovog ugovora u Realu: Sve se vrti oko jednog detalja

Španski list "Marca" objavila je ekskluzivnu informaciju da je francuski napadač Kilijan Mbape (Kylian Mbappe) potpisao ugovor sa madridskim Realom, a sada su otkrili i detalje ugovora.

Oni su naveli da je Mbape potpisao ugovor s Kraljevskim klubom prije dvije sedmice, a da će na ljeto postati službeno novi igrač Madriđana.

Francuska zvijezda u Real će stići kao slobodan igrač, a potpisao je petogodišnji ugovor, javlja ugledni list.

Bonus za potpis ugovora će biti manji od prvobitno ponuđenih 130 miliona eura, ali sada navode da će dobiti oko 120 miliona.

Također, plata će mu biti u rasponu od 15 do 20 miliona eura, što je nepojmljivo manje u odnosu na 72 miliona koja dobiva u PSG-u, ali bez brige, nadomjestit će on sve to.

Riječ je o tzv. autorskim pravima, od kojih će raspolagati sa 60 posto, što nije prije bilo omogućeno nijednom fudbaleru.