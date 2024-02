Nagelsman ispričao najteži trenutak u životu: "Otac mi je izvršio samoubistvo, morao sam poštovati njegovu odluku"

Selektor njemačke reprezentacije Julian Nagelsman (Nagelsmann) otkrio je detalje iz privatnog života u intervjuu koji je dao za "Der Spiegel".

Mladi trener ispričao je kako je doživio smrt svoga oca, koji je izvršio samoubistvo kada je Julian imao samo 20 godina.

- Često razmišljam o tom danu. Bilo je teško. Moj otac nije ostavio poruku o samoubistvu, nije bilo objašnjenja - kazao je Nagelsman u intervjuu, pa dodao:



- Način na koji je oduzeo život jasno je dao do znanja da je njegova odluka bila vrlo jasna. Za porodicu je to bilo apsolutno neshvatljivo, ali mi je pomoglo da znam da on zaista želi da umre i da to nije bio vapaj za pomoć ili signal. Mislim da moram da poštujem njegovu odluku.

Naglesman je objasnio odluku svog oca, rekavši da on, Ervin (Erwin), nije mogao više izdržati pritisak. Dodao je i da je saznao u tinejdžerskim danima da njegov otac nije vojnik, nego tajni agent njemačke savezne obavještajne službe.

- Mislim da je to bila kombinacija njegovog opterećenja i općeg stanja. Vidjelo se da je bio pod profesionalnim pritiskom. Moj otac je radio u obavještajnoj službi. Nije mu bilo dozvoljeno da govori o svom poslu. To je bio i razlog zašto je često govorio da mu je sve previše. Bio je veoma hrabra osoba - otkrio je Nagelsman.



Inače, Nagelsman je jedan postigao velike uspjehe kao trener iako ima tek 36 godina. Dosad je bio trener Hofenhajma, RB Lajpciga, Bajern Minhena, a od marta prošle godine je selektor Njemačke.