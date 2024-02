Kros je pobjesnio na sudiju, sada poručuje: "Bog sve vidi, vjerojatno ga je i zbog toga povrijedio"

Kros je incident prokomentarisao u podcastu "Einfach mal Luppen", navodeći kako je oštetio Madriđane. Inače, sudija Isidro Diaz de Mero se povrijedio tokom utakmice, a Kros je to vidio kao "Božju kaznu".

- Mislim da su u prvom poluvremenu sve situacije koje su bile na granici dosuđene protiv nas. Čak i one u kojima nije bilo baš ničega. Ono što me toliko razljutilo kod mog žutog kartona je to što je šudija bio metar od situacije. To je ludo.

Odmaknem se od protivnika. Vidim da počinje driblati i vidim da se želi sudariti sa mnom. Čak sam se i odmaknuo da nema puno kontakta sa mnom, ali on sudi faul. To je bio samo šlag na torti. Bog sve vidi i vjerojatno je povrijedio sudiji list. Na stadionu je bilo 80.000 gledatelja i svi su bili očajni zbog njegovog suđenja - poručio je Kros.