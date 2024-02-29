Akrapović pred derbi: Ovo može biti presudna utakmica za nas

Fudbaleri Željezničara će u nedjelju na svojoj Grbavici dočekati gradskog rivala Sarajevo u meču 21. kola Premijer lige BiH.

Utakmicu s najvećim rivalom najavio je trener "Plavih" Bruno Akrapović.

Dvije medalje

- Pred nama je derbi, nešto najveće u Bosni i Hercegovini što se tiče fudbala. Nakon loših rezultata i s jedne i s druge strane, treba da damo sve od sebe da taj niz loših rezultata prekinemo. Cilj su nam tri boda. Uvjeran sam da će igrači odigrati dobro u nedjelju.



Na osnovu prve dvije utakmice u ovoj polusezoni koje smo odigrali imamo dvije medalje. Jedna strana je nonšalantost protiv Širokog Brijega, što, nadam se, više se neće ponoviti jer mi ne zaostajemo za kvalitetom.

Nismo pokazali želju i volju kao u prvoj utakmici. Otežavajuća okolnost je bila da se pola ekipe priključilo naknadno, nismo s njima imali proces priprema po želji. Krpimo se.

Ako nemaš realizaciju i navijači razmišljaju o tome cijelu sedmicu, naravno da psiha neće biti na nivou. Odbacimo negativne stvari. Radimo pripreme da momci osjete slast tog gola - poručio je Akrapović.

Mnogo prekida

Trener Željezničara je prokomentarisao i jučerašnju utakmicu Sarajeva protiv Borca u okviru Kupa BiH (0:0).

- Gledao sam Sarajevo jučer i nije se moglo ništa izrazito vidjeti. Mnogo je bilo prekida i nekih situacija koje su doprinijele da utakmica nema neku veću kvalitetu - kazao je trener Željezničara i dodao:



- Ko god dolazi na ovaj stadion mora da se pripremi na vruću atmosferu i dobar odgovor igrača. Ovo može biti presudna utakmica za nas jer možemo atmosferu da dignemo na jedan visok nivo.



Podsjetimo, utakmica Željezničar - Sarajevo igra se u nedjelju od 18:45 sati.