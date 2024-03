Poznati bh. sportista u fokusu: Osvojio je vrh svijeta, ali nije bio sretan kao jučer

On je prošle godine osvojio vrh Mont Everesta, najviše planine na svijetu, ali nije bio sretan kao jučer.

Kao i svakom navijaču Željezničara jučerašnja pobjeda je mnogo značila zbog situacije kluba s Grbavice - meč je dočekao s pretposljednjeg mjesta, a uz to posebnu draž daju gradski derbiji.

Cvitanušić se na taj pohod otisnuo još krajem marta, a za ispunjenje svog sna bilo mu je potrebno 46 dana.

On se morao penjati do najvišeg vrha na svijetu po temperaturama koje su prelazile i -30 stepeni, a uz snažni vjetar išla je i do -36.

Zanimljivo, u tom napetom i velikom poduhvatu je imao i jednu stvar blisku srcu - zastavici Željezničara koja se zbog njega zavijorila na najvišem vrhu svijeta.