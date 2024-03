Horde zla o incidentima: Ništa nije uništeno, niko nije napadnut, a posebno ne pripadnici MUP-a

Nakon što je u Sarajevu jučer zbog incidenata uhapšeno više pripadnika navijačke grupe Horde zla, zbog čega je i zabranjen dolazak gostujućim navijačima na sarajevski derbi na Grbavicu, oglasila se navijačka grupa Horde zla.

Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

- Čitajući naslove na portalima, saopćenja institucija i pojedinaca, dalo bi se zaključiti da je jučer u Sarajevu pokušan, u najmanju ruku, državni udar. Mediji su se utrkivali da objave što krvaviji naslov, pripadnici organa reda su se na ulicama potrudili da zastraše sve građane, bilo da se radi o navijačima ili prolaznicima, te su svi zajedno stvorili ratnu atmosferu u cijelom gradu.

Pojedinačno gledajući, nije to ništa novo, posebno za UNFKS koji je i ranije bio izložen raznim pritiscima, lažima i dezinformacijama. Vratimo se jučerašnjem danu - šta se zapravo desilo? U prijepodnevnim satima, pripadnici MUP-a presreli su grupu navijača, spriječili potencijalni sukob sa gradskim rivalima, uhapsili pojedince. Zvuči uobičajno za bilo koji derbi na svijetu. Tu počinje ono na što skrečemo pažnju, a to je - orkestrirana, dobro smišljena hajka praćena medijskim terorom, pa tako imamo navode o masovnom sukobu huligana, uništenom cijelom jednom naselju, napadu na policiju, pa do onog najgoreg - pokušaju ubistva dva pripadnika MUP-a KS.

Nakon toga odmah počinju unaprijed spremljena saopštenja i izjave, zabrana dolaska gostujućih navijača, represija, maltretiranje svakoga ko ima veze sa UNFKS, a na ulicama, čak i onih koji samo navijaju za FKS. Dan nakon svega, slobodno možemo reći istinu, koliko god je neko želio osporiti, a to je da se ništa od navedenog nije desilo.

Zvuči simbolično, ali niti jedna jedina čaša jučer nije razbijena, ništa nije uništeno, niko nije napadnut, a posebno ne pripadnici MUP-a. O “pokušaju ubistva” sve je rečeno na video snimku koji je objavljen u medijima (doduše, dosta kasno ali dobro je da je ikako objavljen), a na kojem se apsolutno sve vidi - i pozicija učesnika, reakcija i ponašanje istih, kao i ishod tog “pokušaja ubistva”. Postavljamo pitanje kome je i sa kojim ciljem bilo u interesu da se jučer stvori atmosfera koja je stvorena, kome je u interesu da se zabrani dolazak gostujućih navijača, kome je interes da se UNFKS ugasi? Dakle, jučer je potpuno samovoljno i neopravdano zabranjen dolazak gostujućim navijačima na utakmicu bez ikakvog valjanog razloga ili objašnjenja. Minorni incident koji se desio zasigurno ne može biti razlog niti opravdanje za takvu ishitrenu, štetnu i nepravednu odluku kojom je onemogućeno prisustvo 1500 navijača Sarajeva na Grbavici uprkos činjenici da su svi posjedovali validne ulaznice za utakmicu. Ovakvom odlukom nanesena je šteta našem klubu te je uskraćena podrška našim igračima u gradskom derbiju što je presedan u historiji sarajevskog derbija.

Postaje simptomatično da se samo UNFKS prikazuje kako izvor svih problema, a da se druge informacije vješto zataškavaju i cenzurišu. I na kraju napominjemo da politike, pojedinici, organizacije i institucije koje pokušavaju u izbornoj godini da stave UNFKS pod nadzor neće uspjeti, jer naša odanost i ljubav prema klubu nema granica. Naši ideali su iznad dnevnopolitičkih, jer naša stranka je FK Sarajevo. Mi nikad odustati nećemo - poručili su.