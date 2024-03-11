Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SE

IZAŠAO RASPORED

Pogledajte kompletan raspored prvenstva BiH: Sarajevski i mostarski derbi u istom kolu!

Sezona u najelitnijem rangu bh. fudbala nastavlja se već sljedeće sedmice

Sarajevski derbi: U 26. kolu. N. Šaljić / Avaz

N. H.

prije 1 sat 1 minutu

Sezona u najelitnijem rangu bh. fudbala nastavlja se već sljedeće sedmice, a najveći derbi igrat će se u Mostaru, gdje Zrinjski dočekuje Željezničar. 

Sarajevski derbi je zakazan za 26. kolo, kada će Željezničar dočekati Sarajevo, dok je za isto kolo zakazan i mostarski derbi na stadionu "Pod Bijelim brijegom". 

23. kolo

Borac - Zvijezda 09

Zrinjski - Željezničar

Velež - Igman

Sloga Meridian - Tuzla City

Sarajevo - GOŠK

Posušje - Široki Brijeg

24. kolo

Zvijezda 09 - Široki Brijeg

GOŠK - Posušje

Tuzla City - Sarajevo

Igman - Sloga Meridian

Željezničar - Velež

Borac - Zrinjski

25. kolo

Zrinjski - Zvijezda 09

Velež - Borac

Sloga Meridian - Željezničar

Sarajevo - Igman

Posušje - Tuzla City

Široki Brijeg - GOŠK

26. kolo

Zvijezda 09 - GOŠK

Tuzla - City - Široki Brijeg

Igman - Posušje

Željezničar - Sarajevo

Borac - Sloga Meridian

Zrinjski - Velež


27. kolo

Velež - Zvijezda 09

Sloga Meridian - Zrinjski

Sarajevo - Borac

Posušje - Željezničar

Široki Brijeg - Igman

GOŠK - Tuzla City

28. kolo

Zvijezda 09 - Tuzla City

Igman - GOŠK

Željezničar - Široki Brijeg

Borac - Posušje

Zrinjski - Sarajevo

Velež - Sloga Meridian

29. kolo

Sloga Meridian - Zvijezda 09

Sarajevo - Velež

Posušje - Zrinjski

Široki Brijeg - Borac

GOŠK - Željezničar

Tuzla City - Igman

30. kolo

Zvijezda 09 - Igman

Željezničar - Tuzla City

Borac - GOŠK

Zrinjski - Široki Brijeg

Velež - Posušje

Sloga Meridian - Sarajevo

31. kolo

Sarajevo - Zvijezda 09

Posušje - Sloga Meridian

Široki Brijeg - Velež

GOŠK - Zrinjski

Tuzla City - Borac

Igman - Željezničar

32. kolo

Zvijezda 09 - Željezničar

Borac - Igman

Zrinjski - Tuzla City

Velež - GOŠK

Sloga Meridian - Široku Brijeg

Sarajevo - Posušje

33. kolo

Posušje - Zvijezda 09

Široki Brijeg - Sarajevo

GOŠK - Sloga Meridian

Tuzla City - Velež

Igman - Zrinjski

Željezničar - Borac

# FK VELEŽ
# FK ŽELJEZNIČAR
# FK SARAJEVO
# PREMIJER LIGA BIH
# ZRINJSKI
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.