Pogledajte kompletan raspored prvenstva BiH: Sarajevski i mostarski derbi u istom kolu!

Sezona u najelitnijem rangu bh. fudbala nastavlja se već sljedeće sedmice, a najveći derbi igrat će se u Mostaru, gdje Zrinjski dočekuje Željezničar.
Sarajevski derbi je zakazan za 26. kolo, kada će Željezničar dočekati Sarajevo, dok je za isto kolo zakazan i mostarski derbi na stadionu "Pod Bijelim brijegom".
23. kolo
Borac - Zvijezda 09
Zrinjski - Željezničar
Velež - Igman
Sloga Meridian - Tuzla City
Sarajevo - GOŠK
Posušje - Široki Brijeg
24. kolo
Zvijezda 09 - Široki Brijeg
GOŠK - Posušje
Tuzla City - Sarajevo
Igman - Sloga Meridian
Željezničar - Velež
Borac - Zrinjski
25. kolo
Zrinjski - Zvijezda 09
Velež - Borac
Sloga Meridian - Željezničar
Sarajevo - Igman
Posušje - Tuzla City
Široki Brijeg - GOŠK
26. kolo
Zvijezda 09 - GOŠK
Tuzla - City - Široki Brijeg
Igman - Posušje
Željezničar - Sarajevo
Borac - Sloga Meridian
Zrinjski - Velež
27. kolo
Velež - Zvijezda 09
Sloga Meridian - Zrinjski
Sarajevo - Borac
Posušje - Željezničar
Široki Brijeg - Igman
GOŠK - Tuzla City
28. kolo
Zvijezda 09 - Tuzla City
Igman - GOŠK
Željezničar - Široki Brijeg
Borac - Posušje
Zrinjski - Sarajevo
Velež - Sloga Meridian
29. kolo
Sloga Meridian - Zvijezda 09
Sarajevo - Velež
Posušje - Zrinjski
Široki Brijeg - Borac
GOŠK - Željezničar
Tuzla City - Igman
30. kolo
Zvijezda 09 - Igman
Željezničar - Tuzla City
Borac - GOŠK
Zrinjski - Široki Brijeg
Velež - Posušje
Sloga Meridian - Sarajevo
31. kolo
Sarajevo - Zvijezda 09
Posušje - Sloga Meridian
Široki Brijeg - Velež
GOŠK - Zrinjski
Tuzla City - Borac
Igman - Željezničar
32. kolo
Zvijezda 09 - Željezničar
Borac - Igman
Zrinjski - Tuzla City
Velež - GOŠK
Sloga Meridian - Široku Brijeg
Sarajevo - Posušje
33. kolo
Posušje - Zvijezda 09
Široki Brijeg - Sarajevo
GOŠK - Sloga Meridian
Tuzla City - Velež
Igman - Zrinjski
Željezničar - Borac