Predsjednik Napolija o Sariju: "On je luzer"

Italijanski stručnjak Mauricio Sari (Maurizio Sarri) iz vedra neba je odlučio dati neopozivu ostavku na mjesto trenera Lacija.

Italijanski mediji pišu da je Sari odstupio nakon poraza od Udinesea (1:2), a to je njima bio treći uzastopni ligaški poraz.

Na klupi će ga zamijeniti pomoćni trener Đovani Martušijelo (Giovanni Martusciello). Ekipu je ostavio na lošem devetom mjestu u prvenstvu, a njegove ostavke se dotaknuo i predsjednik Napolija Aurelio De Laurentis (Laurentiis), koji je Sari vodio od 2015. do 2018. godine.

De Laurentis je upitan šta bi promijenio jer je ove sezone već smijenio dva trenera - Rudija Garsiju (Garcia) i Valtera Macarija (Walter Mazzari).

- Nikada ne gledam u prošlost, samo uživam u trenutku kada mogu gledati u budućnost i postići ciljeve koje smo postavili. Prošlost je prošlost. Ako žalim, možda nisam trebao dopustiti da Spaleti ode nakon osvajanja titule prvaka. No, u životu kad radiš, trebaš se slagati, inače klima postaje teška - kazao je, a onda odgovorio i šta misli o odlasku Sarija iz Lacija.



- To me stvarno šokiralo. Nakon prvih iskustava u kojim se kvalificirate kao profesionalac morate preuzeti svoj dio odgovornosti. Ako prihvatiš ulogu, moraš je izdržati do kraja, iz poštovanja prema klubu, igračima i navijačima. Prelako je dati ostavku, to radi luzer. Ne znam koji je motiv iza toga, ali predsjednik Lazija Klaudio Lotito (Claudio) ne djeluje agresivno. On je čovjek s kvalitetama i trebalo je pronaći rješenje za ekipu. Ne može je samo tako napustiti pred kraj sezone.