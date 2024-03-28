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NAJOŠTRIJA OSUDA

Fudbalski savez BiH se oglasio hitnim saopćenjem o Irfanu Peljti

Istakli su duboku zabrinutost zbog ovakvih pojava, koje postaju sve učestalije u posljednje vrijeme

Irfan Peljto. Facebook

N. H.

28.3.2024

Fudbalski savez BiH dobio je pismo od našeg najboljeg arbitra Irfana Peljte u kojem je zvanično istakao da zbog prijetnji, upućenih njemu i njegovoj porodici, nije u mogućnosti obavljati funkciju službenog lica na narednim utakmica Wwin lige BiH, koje igraju FK Sarajevo i FK Željezničar.

Iz N/FSBiH najoštrije su osudili bilo koji vid pritisaka na službena lica koji su aktivni učesnici takmičenja u našoj zemlji.

Također, istakli su duboku zabrinutost zbog ovakvih pojava, koje postaju sve učestalije u posljednje vrijeme.

- Ovim putem pozivamo nadležne organe da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se spriječili ovakvi slučajevi u našoj društvenoj zajednici, te da procesuiraju sva odgovorna lica i stanu u zaštitu našeg najboljeg fudbalskog sudije, kao i svih službenih lica u takmičenjima N/FSBiH - navodi se u saopćenju.

Podsjećamo, Peljto je podnio krivične prijave i o svemu je informisan MUP KS. 

# IRFAN PELJTO
# FUDBALSKI SAVEZ BIH
# FK ŽELJEZNIČAR
# FK SARAJEVO
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