HŠK Zrinjski: Igrači, treneri i osoblje FK Velež ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi

HŠK Zrinjski Mostar oglasio se u ponedjeljak još jednim priopćenjem za javnost u kojem navodi kako igrači, treneri i osoblje FK Velež niti u jednom trenutku nisu bili ugroženi, niti izloženi bilo kakvom napadu, a što sigurno potvrđuju i izvješća službenih osoba s navedene utakmice.

Kažu i kako su primorani reagirati još jednim službenim saopćenju nakon utakmice HŠK Zrinjski - FK Velež (1:0), a povod za isto je današnje reagiranje FK Velež Mostar koje, naglašavaju, sadrži niz neistinitih, ali i opasnih optužbi prema Zrinjskom.

- U ovom saopćenju ćemo reagirati samo na opasne optužbe koje je iznio FK Velež u svom priopćenju, jer smatramo šokantnim, razočaravajućim i žalosnim objaviti da je, citiramo: 'Besmisleno zavaravati javnost kako spomenuta grupa nije imala namjeru napasti naše igrače, trenere i ostalo osoblje Veleža'. Naime, želimo jasno naglasiti kako igrači, treneri i osoblje FK Velež niti u jednom trenutku nisu bili ugroženi, niti izloženi bilo kakvom napadu, a što sigurno potvrđuju i izvješća službenih osoba s navedene utakmice - navodi se u saopćenju.

HŠK Zrinjski u svom je jučerašnjem saopćenju pozvao na razum i mir jer su, kako kažu, svjesni da svako drugačije ponašanje može imati dalekosežne posljedice "a iznositi ovakve neistinite, neutemeljene i prije svega opasne optužbe je upravo suprotno od pozivanja na razum, mir i smirivanje napetosti, a sve to iz razloga koji su poznati samo FK Velež".