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U 35. GODINI

Tragedija u Lukavcu: Fudbaler preminuo od srčanog udara na utakmici

Tragičan slučaj se dogodio na utakmici FK Turija i Stjepan Polje

Preminuli Irfan Mešić. Facebook

N. H.

21.4.2024

Fudbaler bh. petoligaša Turije Irfan Mešić preminuo je u 35. godini od posljedica srčanog udara na utakmici. 

To se dogodilo na utakmici u Lukavcu gdje su igrali protiv ekipe Stjepan Polje.

Mešiću je pružena pomoć, ali mu, nažalost, nije bilo pomoći i preminuo je nedugo nakon srčanog udara. 

- Shrvani bolom i teškim izborom sudbine, obavještavamo da FK Turija automatski prestaje sa radom. Uvijek si ostavljao znoj i srce na terenu, zamalo da ga tu nažalost i ispustiš brate Irfane Mešiću, borba se nastavila i sat vremena poslije… I tamo si se borio, onako kako samo ti to znaš, lavovski.

Takvog ćemo te i pamtiti i dostojanstveno biti uz porodicu Mešić u ovim teškim momentima. El-Fatiha i dovimo za vječni Džennet za našeg brata Ireta. Irac zauvijek - poručili su iz FK Turija.

# LUKAVAC
# FK TURIJA
# IRFAN MEŠIĆ
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