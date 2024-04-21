Tragedija u Lukavcu: Fudbaler preminuo od srčanog udara na utakmici

Fudbaler bh. petoligaša Turije Irfan Mešić preminuo je u 35. godini od posljedica srčanog udara na utakmici.

To se dogodilo na utakmici u Lukavcu gdje su igrali protiv ekipe Stjepan Polje.

Mešiću je pružena pomoć, ali mu, nažalost, nije bilo pomoći i preminuo je nedugo nakon srčanog udara.

- Shrvani bolom i teškim izborom sudbine, obavještavamo da FK Turija automatski prestaje sa radom. Uvijek si ostavljao znoj i srce na terenu, zamalo da ga tu nažalost i ispustiš brate Irfane Mešiću, borba se nastavila i sat vremena poslije… I tamo si se borio, onako kako samo ti to znaš, lavovski.



Takvog ćemo te i pamtiti i dostojanstveno biti uz porodicu Mešić u ovim teškim momentima. El-Fatiha i dovimo za vječni Džennet za našeg brata Ireta. Irac zauvijek - poručili su iz FK Turija.