Video / Budući napadač Real Madrida glumio King Konga pa razljutio navijače Liverpula

Palmeiras je pobjedio urugvajski Liverpul rezultatom 5:0 i tako prišao na korak osmine finala Copa Libertadores.

Jedan od ključnih igrača u toj pobjedi je bio mladi Endrik (Endrick), koji je postigao pogodak i upisao asistenciju, prenosi španska Marca.

Kontroverzna situacija je nastala kada je Brazilac proslavio gol u stilu King Konga. Proslavom gola je uspio naljutiti igače i navijače protivničke ekipe.

- Mislili su da je to provokacija, ali ja sam uspio da razgovaram na španskom sa njima. Trojica su to dobro razumjela. Sedmorica ne toliko. Sviđa mi se film o King Kongu, to je to - rekao je Endrik.