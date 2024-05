Nikšić: Ljubav prema Veležu nema veze s mjestom na tabeli, to dobiješ u nasljeđe kao ime

Premijer FBiH Nermin Nikšić objavio je na društvenim mrežama emotivan status o voljenom klubu, Veležu iz Mostara.

- Rođeni vole reći kako se za Velež ne navija, Velež se jednostavno voli. Upravo ta ljubav koja je spojila preko četiri stotine ljudi na Veležovoj Crvenoj noći dokaz je veličine i važnosti koju stogodišnji Starac zauzima u srcima svih nas na sve četiri strane svijeta. Iz prkosa nastao, sa prefiksom "radnički" i nazivom gorde planine u svom imenu, slavne ali i krvave prošlosti - Velež je bio i ostao faktor ujedinjenja i vjera u zajedničku budućnost.

Pod sloganom "Sve nas ista ljubav spaja" Rođeni su sinoć okupili na jednom mjestu ljude različitih vjera, nacija, političkih uvjerenja, zanimanja i čega sve ne. Svi zajedno za mostarski Velež. Za crveni dres sa petokrakom. Za našu prvu ljubav. I nije to zbog čuvenog BMV trija i svih Veležovih legendi, nije ni zbog dvostrukog osvajanja Kupa Maršala Tita, ni radi revolucionarne prošlosti, ljubav prema Veležu je prosto stvar odgoja. I ta ljubav nema veze s mjestom na tabeli, s rezultatima, to je naprosto način života. To dobiješ u nasljeđe kao što si dobio ime i prezime, a onda tako to prenosiš na svoju djecu i unuke.

Radujem se novom crvenom evropskom ljetu Mostaraca i Hercegovaca, ovaj put na Bilinom polju, a sljedeće godine na našoj Areni “Rođeni”. BiH u srcu, Velež do groba - poručio je premijer FBiH Nikšić.