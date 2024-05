Milojević "preskočio" pitanje o Dudiću, Feđa ima veliku želju

Radnički iz Kragujevca našeg Feđe Dudića izgubio je danas na gostovanju kod favorizovane Crvene zvezde (3:2) u 35. kolu srbijanske Superlige.

Nakon utakmice je bilo zanimljivo. Trener Zvezde Vladan Milojević izbjegao je pitanje o bh. stručnjaku.

Izjava je bila ljudski

- Gdje ste vi videli tenziju? Izjava je bila ljudski, nema nikakve veze sa Feđinim radom. Ja sam samo rekao kao veličina tada, ali iskreno, onog trenutka kad sam to rekao to je za mene završena priča. Neću ništa da odgovaram. Pitajte me nešto u vezi utakmice, u vezi performansa šta Radnički radi, kako dobro igra.. - rekao je Milojević.

O svemu je govorio i Feđa Dudić koji je u Radničkom napravio zaista vrhunski posao - od ekipe koja se borila za opstanak do tima koji je u utrci za Evropu.

- Dobro pozdravili smo se samo. Prišao je korektno pozdravio se, ja sam prišao na kraj utakmice i čestitao sam, rekao sam onom jednom obraćanju, treba pogledati cijelu emisiju i vidjeti šta sam ja govorio na toj utakmici.

Evo neki dan čini mi se ili kad je prekjučer, Albert Naić ponovio moje neke riječi koje sam ja tada rekao, ja sam zaista pričao objektivno onako kako jeste, ta neka stvar što je zasmetala, ok, ali mislim da nije bilo nikakve zle krvi i ja sam sa tim stavio tačku na i rekao sam nećemo da vidimo "realiti", ovo je naša prezentacija, treba da se poštuju Radnički odnos na onako kako igra, a mi Zvezdu svakako poštujemo za sve ono što pravi Srbiji - rekao je Dudić nakon utakmice.

Kako je došlo do konflikta

Dotakao se i želje da vodi Radnički u Evropi...

- Naravno, sigurno da je to moja želja da izađemo u Evropu i naravno, ako izađemo u Evropu sešću sa rukovodstvom kluba vidjeti da li smo spremni da nastavimo saradnju sa moje strane, postoji želja i sigurno da je to mojoj karijeri bilo bi još jedan veliki pored Veleža, vođenje u Evropi, vodite Radnički, jer pogotovo kad uzmemo to su ipak klubovi koji u tom trenutku... Evo Radnički nisu bili potencirani i projektovani za to nešto, onda je to sigurno još jedan veći uspjeh koji ne može se opisati zaista riječima - izjavio je Dudić.

Podsjetimo, Dudić i Milojević su imali određenih nesporazuma u komunikaciji proteklih sedmica pa se njihov duel na najvećem stadionu u Srbiji očekivao sa dosta pažnje.

Milojević je pogrešno protumačio Dudićeve riječi kada je bh. trener govorio o igri Zvezde te je poručio: "Neka mene vrijeđaju. On sada bori za Evropu, a stranac je, prima platu ovdje".

Zanimljivo da je svojevremeno Dudić sa Veležom izbacio AEK koji iz Evrope kada ga je vodio Milojević. Dakle, imaju i jednu interesantnu historiju.