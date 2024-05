Malo mu godinu dana: Perez još uvijek nije potpisao novi ugovor sa ekipom Red Bull Racinga

Perez je rekao kako se on želi fokusirati na nadolazeće utrke, ali se nada brzom rješenju situacije.

Red Bull je Perezu već ponudio novi ugovor u trajanju od jedne godine, ali njemu to ne odgovara jer meksički vozač želi ugovor na najmanje dvije godine.

- Ništa nije potpisano, tako da je sve još uvijek otvoreno. No, vjerujem da će se to dogoditi uskoro. Ulazimo u veoma intenzivan dio sezone i želim to riješiti. Vjerujemo da je važno fokusirati se na utrke, tako da se nadam rješenju radije prije nego kasnije - izjavio je Perez nakon utrke u Imoli.



Direktor tima Kristijan Horner (Christian) je pohvalio Serhia Pereza zbog njegove dobre forme u ovoj sezoni.Također je naglasio da će odluka o Perezu biti donesena kada za to bude vrijeme obzirom na dužinu sezone Formule 1.