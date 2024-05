Anćeloti o odlasku legende iz Reala: "On ima m*da, jako teško ćemo naći zamjenu za njega"

Njemački veznjak i legenda Real Madrida Toni Kros (Kroos, 34), prije tri dana je šokirao sve ljubitelje fudbala odlukom da će se penzionisati nakon Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Ključni igrač "Madriđana"

Kros je bio jedan od ključnih igrača madridskog kluba kada je najviše trebalo, pa je tako i ove godine pomogao Realu da osvoji naslov prvaka Španije i dođe do finala Lige prvaka.

Sjajni veznjak, ikona Bajerna, Njemačke i Reala u svojoj bogatoj karijeri je osvojio tri njemačka prvenstva i kupa, te jednu Ligu prvaka s Bajernom, svjetski naslov s Njemačkom, dok je u Realu uzeo po četiri La Lige i Lige prvaka.

Anćeloti o Krosu

Pred meč sa Betisom na Santiago Bernabeu u okviru posljednjeg kola La Lige, Karlo Anćeloti (Carlo Ancelotti) je pričao o Krosu.

- Ovo je bila fantastična sezona i na njenom kraju sutra se opraštamo od legende. Pričao sam s Krosom, ali on je čvrsto odlučio penzionisati se dok je na vrhu. Poštujem to, on ima m*da. Jako teško ćemo naći zamjenu za njega. On je fantastičan veznjak jedinstvenih dodavanja, jedan od najboljih u historiji. Kod njega nema suza ni žaljenja zbog penzionisanja. Znate, on je Nijemac - rekao je Karlo Anćeloti.