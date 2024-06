Piksi poludio zbog odluke Orsata, pa napao četvrtog sudiju: Ponavljao samo jednu riječ

Fudbaleri Srbije poraženi su na otvaranju Eura od Engleske minimalnim rezultatom 0:1, a pažnju na samom kraju susreta ukrao je selektor "Orlova" Dragan Stojković Piksi.

Piksi se oko 85. minute iznervirao zbog odluke glavnog sudije Danijelea Orsata, pa je prišao njegovom pomoćniku i četvrtom sudiji Slovaku Ivanu Kružilaku s rukama iza leđa i vidno iznerviran.

Unio mu se selektor Srbije u lice i počeo ponavljati jednu riječ "why, why, why".

Na kraju nije dobio odgovor, pa se samo okrenuo i prošao pored njega, a zbog svega je zaradio i žuti karton.