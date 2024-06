Piksi o zvijezdama Srbije: "Stalno se svađaju"

Fudbalsku reprezentaciju Srbije očekuje utakmica 2. kola grupe C protiv selekcije Slovenije, a ususret tom meču održali su konferenciju za novinare.

Na njoj su se obratili Dragan Stojković Piksi i zamjenik kapitena Aleksandar Mitrović.

Piksi je dobio zanimljivo pitanje o braći Milinković-Savić, a selektor Srbije kazao je da se njih dvojica stalno svađaju.

- Vidite, oni su braća, oni se svađaju svaki dan. Ne vole se uopšte, to je nevjerovatno. Ali oni su zajedno, naravno, sve je dobro, veoma je neobično imati braću u nacionalnom timu, u klubu, a tek ovako. Veoma sam sretan da ih imam obojicu, oni su profesionalni, ličnost im je veoma dobra. I da, Sergej će uskoro postati otac, nadam se da će i on postići to. Sve je u redu sa njima - kazao je selektor Srbije.