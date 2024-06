Englezi podijelili bodove s Dancima i plasirali se u osminu finala!

U 18. minuti Englezi su došli do vodstva. Gol je postigao Heri Kejn (Harry Kane), a tome je prethodio nevjerovatan trk Kajla Vokera (Kyle Walker), koji je ukrao loptu defanzivcu Danske, ubacio loptu u šesnaesterac, gdje se nalazio sjajni napadač. Gol pogledajte OVDJE!

Fudbalska reprezentacija Engleske remizirala je sa selekcijom Danske u 2. kolu grupe C na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

U 34. minuti poravnanje Dancima donio je Hjulmand. Veznjak danske reprezentacije je prihvatio loptu na 30-ak metara od gola, namjestio se i onda u centimetar preciznim udarcem pogodio gol uz samu stativu. Gol pogledajte OVDJE!

Mogli su Englezi ponovo do vodstva, ali je u 41. minuti sebičan bio Foden. Prošao je nekoliko igrača i umjesto da pošalje loptu za Kejna, on je odlučio šutirati, ali to je bilo veoma loše.

U drugom poluvremenu ekipe su smjenjivale u napadima, ali rijetko koji je bio opasan.

Prvi su ponovo zaprijetili Englezi. Aleksander-Arnold (Alexander) je u 53. minuti poslao loptu preko 50 metara, koja se odbila nezgodno u šesnaestercu, te je Saka zamalo uspio lobovati Šmajhela (Schmeichel)

Samo tri minute kasnije, Foden ponovo prijeti, a njegov udarac odsjeo je na stativi. U 71. minuti Belingem (Bellingham) je podvalio loptu u prazan prostor, a Votkins (Watkins) je to ispratio. Međutim, njegov udarac iskosa odbranio je Šmajhel.